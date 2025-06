Nataly Umaña confesó cómo fue su primer encuentro con Alejandro Estrada tras salir de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ cuenta con dos temporadas bajo la transmisión del Canal RCN, contando así con una amplia acogida por parte de los televidentes. Durante su primera versión, una de las mayores polémicas se dio por parte de Nataly Umaña, quien inició un amorío con Melfi, en medio de su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada. Ahora, luego de varios meses de su ruptura, Umaña rompió el silencio frente al encuentro que tuvo con el actor tras salir del ‘reality’.

En el último tiempo, tanto Alejandro como Nataly estuvieron fuera de la esfera del entretenimiento, enfocados en cada uno de sus proyectos, pero en cada una de sus apariciones demostraban su amor y la cercanía con la que contaban e incluso durante los primeros días del ‘reality’, Umaña expresó la falta que le hacía.

Sin embargo, el amorío con Melfi terminó siendo imposible de frenar hasta que Nataly terminó siendo eliminada de la competencia del ‘reality’ de Canal RCN. Ahora, en medio de una entrevista con ‘Sinceramente Cris’, la actriz reveló que lo primero que hizo al salir de ‘La casa de los famosos’ fue pedir hablar con Alejandro Estrada, quien ya había entrado en un congelado y le había entregado su anillo de matrimonio:

“Cuando salí de ‘La casa de los famosos’, no quería ni el celular. Solo quería ver a Alejandro. Yo quería que esa charla estuviera guiada, que fuera consciente. El psicólogo no dijo nada, solo nos escuchó. Le dije: ‘Tú sabes que esto no lo hacíamos, no podíamos dejarnos. Pero te suelto… y te solté’. Y si tengo que pagar el precio de que hablen mal de mí, no me importa. Soy libre. Dios escudriña mi corazón, sabe quién soy. Trabajo todos los días con mis demonios para ser mejor", fueron las declaraciones expuestas por parte de la expaticipante de ‘La casa de los famosos’.

Cabe resaltar que luego de este encuentro cada uno habría tomado caminos separados e incluso durante algunas semanas Nataly estuvo en México en compañía de sus grandes amigas, aceptando su separación y por ende, su regreso a la realidad después del ‘reality’.

¿Quién es la nueva pareja de Alejandro Estrada, de ‘MasterChef Celebrity’?

La pareja actual de Alejandro Estrada es Dominica Duque, su romance surgió durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity‘, donde el actor terminó siendo su gran apoyo y desde entonces, han consolidado su relación, siendo vistos juntos y compartiendo momentos en redes sociales. Aunque al principio solo se trató de varios rumores sobre su relación, lo cierto es que ellos han confirmado que están juntos y se muestran muy felices en plataformas.