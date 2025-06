Karina García le agradeció a Barranquilla por el amor que le han dado tras su noviazgo con Altafulla

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ tuvo su gran final el pasado 9 de junio, día en el que Colombia decidió que Altafulla debía entrar al salón de la fama del concurso junto a Karen Sevillano. Tras su victoria, el cantante ha estado muy ‘pegadito’ a su nuevo amor, Karina García, quien recientemente sorprendió a los barranquilleros enviándoles unas hermosas palabras por la manera en la que la tratan.

PUBLICIDAD

Tras ser eliminada del formato y reincorporarse nuevamente para ser la jefe de campaña del intérprete de ‘La vibra no miente’, Karina decidió realizar varias entrevistas en las que habló de los planes que se planteó con Altafulla para que su relación fluyera más allá del set de RCN, una de ellas a ‘Dímelo King’, conversación en la que habló de un “pacto”.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>>> Carla Giraldo mostró su “recompensa” tras el final de ‘La casa de los famosos’

Karina, Altafulla y La Toxi Costeña en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“¿Será que fui otra más?Yo no he querido saber nada sobre el pasado de él, porque muchas personas me han dicho que él ha estado en varios realities y que con todas las personas hace lo mismo, yo no quiero ver eso, yo simplemente me quiero quedar con lo que viví con él allá en la casa.En este momento estamos bien, quedamos en conocernos acá afuera, quedamos de ver qué le gusta a cada uno, ver cómo es su estilo de vida, cómo es mi estilo de vida", expresó Karina al medio digital.

Justamente estas palabras volvieron a relucir recientemente justo en la celebración de los Premios icono que se realizaron el jueves 19 den junio, noche en la que Karina habló del cariño que le han dado en la arenosa y de los nuevos proyectos que se vienene para su carrera.

“La verdad no me esperaba tanto amor y me encantó. La gente de Barranquilla es demasiado amorosa y eso me tiene muy feliz. Se vienen muchos proyectos, hay muchas propuestas, pero estamos analizando que es lo mejor para mí y para mi princesa. (...) Estoy superenamorada, tranquilita y feliz”, manifestó García.