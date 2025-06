La rusa Yana Karpova le ‘pasó el bisturí’ a Cris Valencia con duro video sobre su ruptura amorosa

‘La Casa de los Famosos 2′, tuvo su gran final el pasado lunes 9 de junio, fecha en la que el costeño Altafulla se coronó como ganador llevándose los $400 millones de premio final. Dentro de la lista de eliminados de este reality de RCN, resalta el nombre de Yana Karpova, mujer que recientemente se fue en contra de su expareja, el reguetonero Cris Valencia.

El paso de esta rusa por la casa más famosa de Colombia fue uno de los más polémicos debido a muchos factores, uno de ellos el hecho de que su ex, el intérprete de ‘Ya no volverás’, entró al programa a sacarla debido a que tenía que solucionar unos problemas personales.

Tras su salida del programa se dio a conocer que Karpova y Valencia decidieron cortar el lazo que los unía, algo de lo que ella no había emitido palabra alguna; hasta que lo hizo con una dura publicación en su cuanta de Instagram, plataforma en la que acumula 1,4 millones de seguidores.

“Sufrí una decepción amorosa, me sentí muy triste y por fin le voy a dar la respuesta a Cris Valencia. Perdiste tu tiempo, no aprovechaste tu momento, tu amor se lo llevó el tiempo, lo siento”, manifestó Karpova en un clip que al parecer es un avance de lo que será su nueva canción.

Cabe acotar que Valencia no viene pasando por momentos difíciles en su vida, no solo por los temas del corazón, también por la recuperación de las cirugías plásticas a las que se sometió, mismas de las que habló en entrevista para ‘La Red Caracol’:

“Me hice rinoplastia y otoplastia.Yo no podía respirar por el lado izquierdo de mi nariz, me costaba mucho respirar.Entonces, para mejorar esa función se viene este procedimiento, y también por estética".Asimismo, mencionó que llegó a sentir presión social por su apariencia física: “Uno cae en lo que es la presión social. La gente a usted lo quiere ver bien, entonces yo dije que iba a aceptar ese cambio”, expresó para el programa de variedades.