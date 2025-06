Cris Valencia reveló las razones por las que se operó su rostro a los 22 años, ¿presión social?

Hace tan solo unas semanas Cris Valencia fue tendencia en redes sociales por publicar en sus redes sociales un cambio extremo en su rostro, ya que se sometió a varios procedimientos estéticos.

Al ver el considerable cambio físico, Cris no dudó en presumir los resultados físicos, uno de los principales por los que recibía ciberacoso en sus redes sociales.

¿Por qué Cris Valencia se operó el rostro?

A pesar de dedicarse a la música, ir construyendo su carrera en un entorno tan público, la estética y su apariencia física, es parte del trabajo. Cris Valencia, en medio de una entrevista con ‘La red’ mencionó al detalle los motivos reales por los que se sometió a estos procedimientos estéticos en abril de este 2025.

“Me hice rinoplastia y otoplastia. Yo no podía respirar por el lado izquierdo de mi nariz, me costaba mucho respirar. Entonces, para mejorar esa función se viene este procedimiento, y también por estética". Asimismo, mencionó que llegó a sentir presión social por su apariencia física: “Uno cae en lo que es la presión social. La gente a usted lo quiere ver bien, entonces yo dije que iba a aceptar ese cambio”.

También mencionó que se realizó un procedimiento que modificó el tamaño de sus orejas: “Me quitaron un pedacito de cartílago y me unieron las orejas”. Pese a que sintió un poco de nervios y susto por los resultados, ya se siente mucho más tranquilo y confiado de esta nueva versión de sí mismo: “Me tenía en una especia de estrés (...) Después de que me veo al espejo, me hago una nota mental y digo: ‘Ey, Cris, estás lindo. Los hombres también nos podemos hacer nuestros cambios para sentirnos mejores”.