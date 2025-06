Jorge Alfredo Vargas recordó a su papá fallecido con emotivas palabras en el día del padre

Jorge Alfredo Vargas ha sido uno de los periodistas con una amplia trayectoria de la televisión colombiana con más de 20 años, siendo parte de la sección de noticias del Canal Caracol, siendo reconocido por los colombianos en las calles. Las redes sociales del comunicador no solo ha dejado ver su lado profesional, y jornadas de trabajo, sino también su faceta como padre y esposo.

PUBLICIDAD

También puedes leer: David Polania, hijo de ‘Polilla’ y la ‘Gorda’ Fabiola está atrapado en Israel por bombardeos

Jorge Alfredo Vargas recordó a su papá fallecido en el día del padre

En ese ambiente familiar, Jorge Alfredo compartió de su perfil personal de Instagram este 15 de julio en el día del padre una foto junto a su padre hace varios años, y que en este 2025, no puede disfrutar de su presencia terrenal.

También puedes leer: Lucho Díaz se casó, y estos fueron los jugadores de la Selección Colombia que estuvieron presentes

Con el emotivo mensaje de: "Bailando y felices… Así te recuerdo Pa! Siempre tus palabras y tu ejemplo en el corazón y cómo le digo a Lau, Sofi y Pipe: Ojalá yo con ustedes sea lo que fue mi papá conmigo y… ahí vamos! Me haces falta y no ha pasado un día en que no te piense y me acuerde de ti!“. Recordando a su padre con alegría y el legado que le ha dejado a sus hijos.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del papá de Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol?

Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol, vivió uno de los dolores más complejos tras el fallecimiento de su padre, quien enfrentó un aneurisma abdominal, lo que trajo consigo una hospitalización, pero a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de trabajo del hospital, el hombre falleció siendo este uno de los golpes más duros para la familia. Jorge A