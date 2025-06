No todo es alegría: Amigo cercano de Altafulla está siendo víctima de ataques tras el final de LCDLFC2

Tras cuatro meses de grabación RCN le dio a conocer a Colombia el nombre del ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el cantante Andrés Altafulla, mismo que recientemente aprovechó los micrófonos de una reconocida emisora para revelar una tensa situación que vive uno de sus amigos y la cual ha escalado hasta afectar a sus familiares.

PUBLICIDAD

Altafulla, primero, Melissa Gate en la segunda posición, y Emiro y la ‘Toxi, en el tercer y cuarto puesto respectivamente; así quedó el podio de la segunda entrega de este reality de convivencia, algo que quedó definido por las votaciones web, resultado que generó una gran controversia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Carla Giraldo le agradeció a su novio ante la gran final de ‘La casa de los famosos’

La Casa de los Famosos, eliminación (Captura de pantalla RCN)

Es tal el inconformismo de parte de la audiencia por el hecho de que Altafulla se quedara con el trono que tenía Karen Sevillano, que justo en el final de la emisión del episodio final, se presentaron varios reprochables actos de violencia a las afueras del canal; hasta el punto que en cámaras quedaron grabados algunos asistentes que se estaban enfrentando con machetes y otras armas cortopunzantes.

Pero dentro del núcleo de quienes participaron en el formato de ‘Nuestra Tele’, también hay una gran alerta, especialmente con uno de los ‘panas’ de Altafulla dentro del set, el humorista Ricardo lozano, ‘Alerta’, hombre que le comunicó al ganador que está siendo víctima de varios ataques digitales junto a sus familiares, por decisiones como el haber votado en positivo para ‘Alti’, en el último posicionamiento; algo por lo que tuvo que salir a hablar en redes.

“Yo me quedó con lo mejor, con los premios. El voto es sencillamente por emoción, no fue un voto para ir en contra de los otros finalistas. Hay muchas teorías, muchas cosas, pero todo realmente es basura. (...) Yo hice contenido con todos. (...) Las teorías no van con mi voto, vote por el amor, la comprensión y la amistad”, manifestó.

Ante esta situación el intérprete de ‘Amigos nada más’, aprovechó su visita a la emisora Radio Uno, para contar detalles de los ataques de los que está siendo víctima el conocido ‘Cuenta Huesos’.

PUBLICIDAD

“A la siguiente noche de la premiación, él me dijo: ”Hermano yo no sé en qué problema me metí, no sé qué hice yo; me están atacando a mí y a mi familia". Alerta estaba nervioso el día de la eliminación. (…) Es una vaina muy grave, todos tenemos familia", expresó la pareja de la modelo Karina García.