Hija de ‘El Pibe’ Valderrama se casó y así vivió su especial matrimonio; el exfutbolista la llevó al altar

Steffi Valderrama, la hija del icónico exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, dio el “sí” a su pareja Daniel Moreno el pasado 12 de junio en una ceremonia íntima y emotiva. La boda, que reunió a los familiares más cercanos y amigos íntimos de la pareja, fue confirmada por Betsy Liliana Díaz, una de las hijas del legendario cantante de vallenato Diomedes Díaz, quien compartió detalles a través de sus historias de Instagram.

El evento, cargado de emoción, permitió ver la entrada de Steffi al lugar de la celebración junto al mismísimo Pibe, quien con su característica presencia acompañó a su hija en este momento tan especial.

Caminando con una mezcla de nerviosismo y una radiante sonrisa hacia el altar, la joven fue acompañada por su padre, quien la tomaba de la mano con orgullo y cariño. Al otro lado del salón, Daniel Moreno, acompañado de su hijo, no pudo ocultar su alegría al ver a su futura esposa entrar, y no dudó en agradecerle a su suegro por el emotivo momento.

“Este día es muy especial para nosotros y uno de los motivos es porque tú formas parte de él... Gracias de corazón por venir a nuestra boda. Steffi y Daniel. 12/06/2025”, decía en las tarjetas que compartió Liliana Díaz, hija de Diomedes.

¿Qué pasó con Betsy Liliana y Rafael Santos?

Las recientes afirmaciones de Rafael Santos han sido el detonante del conflicto. “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, expresó Rafael Santos, haciendo una clara alusión a Betsy Liliana y a una supuesta agresión que habría sufrido Diomedes.

Ante estas graves acusaciones, Betsy Liliana no tardó en responder, elevando la temperatura de la disputa. La exesposa de Diomedes contraatacó insinuando que el propio Cacique se habría involucrado sentimentalmente con la esposa de Rafael Santos.

Esta acusación ha generado una profunda molestia en el hijo de Diomedes, quien ve en estas palabras un intento de dañar su imagen y la de su familia. La polémica entre Rafael Santos y Betsy Liliana González pone de manifiesto las complejas dinámicas familiares que a menudo rodean a las grandes figuras del folclor vallenato, y cómo el legado de Diomedes Díaz sigue generando controversia años después de su partida.