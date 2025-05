Rafael Santos confesó que nunca se llevó bien con Betsy Liliana, la exesposa de su padre le respondió

Rafael Santos es un destacado cantante colombiano de vallenato, reconocido por su voz y sus apariciones en diferentes telenovelas. Hijo del legendario Diomedes Díaz,“El Cacique de la Junta”, ha seguido los pasos de su padre y se ha consolidado como una figura importante en la música vallenata. Recientemente, tuvo una entrevista con Aco Pérez donde mencionó a una de las exesposas de su padre, pero no de forma tan positiva.

PUBLICIDAD

Se trató de Betsy Liliana González “La Doctora”, con la que “El Cacique” tuvo tres hijos: Luis Mariano, Betsy Liliana y Moisés Díaz, quien lamentablemente falleció en 2020 en un accidente en la ciudad de Barranquilla. El amor entre el cantante con Betsy se dio cuando ella estaba estudiando medicina en la Universidad Libre de Barranquilla y fue la inspiración de su exitosa canción’La Doctora’, razón por la que a ella se le conoce también como la doctora de Diomedes Díaz.

Sin embargo, Betsy Liliana no se llevaría muy bien con el mayor de la dinastía Díaz, así lo confirmó cuando Pérez le pregunto “¿De todas esas mujeres que tuvo el Cacique, que esa silla Rimax las volvía locas en tarima, con cuál fue la que peor te llevaste, que no tuviste buena relación?”.

Enseguida, Santos contestó que: “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”. Por lo que fue bastante evidente que se refería a Betsy, quien fue de las únicas mujeres que tomo la decisión de dejar a Diomedes.

Esto llegaría rápidamente a “La Doctora” que se manifestó por medio de sus redes sociales: “A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”, expresó en la primera historia y en la siguiente escribió: “No te tengo miedo y cuidado y hablo otras cositas más”.