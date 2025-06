“Maldita gorda”, Melissa Gate atacó a Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro por sus comentarios

Hoy los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’ continuaron en su gira de medios, con el fin de contar personalmente cómo fue la experiencia de estar 135 días dentro del reality. En el caso de Melissa Gate, Emiro Navarro y la Toxi Costeña, sí estuvieron desde el día uno y estuvieron a nada de lograr el premio, que finalmente se lo llevó Altafulla, debido al gran apoyo que recibió.

PUBLICIDAD

Uno de los temas que más se esperaba que hablaran, era sobre Karola, la mejor amiga de Emiro, que durante este tiempo se vio envuelta en polémicas por sus comentarios en ‘Dimelo King’. Para ella, la influencia de Gate hacia su amigo no fue buena y aseguró que su amistad fue una estrategia para ella, teniendo en cuenta que Emiro era de los competidores más fuertes.

Desde el inicio del reality expresó su apoyo hacia Emiro, pero con el paso de los días, sus seguidores indicaron que ya no era igual. Otro aspecto es que se esperaba que lo visitara en un congelado, suceso que nunca pasó y en la gala de la final, también llamó la atención que Karola no estuvo presente, según ella, no la habían invitado.

Le puede interesar: El comentario salido de lugar que le realizó famosa emisora a Karen Sevillano por su nuevo emprendimiento

Ahora con la salida de Melissa, de las primeras cosas que se enteró, era cómo Karola se expresaba de ella y hoy, en su paso por Los 40, Roberto Cardona le tocó el tema a Emiro de las personas que realmente lo habían apoyado. Él comentó que varias no estuvieron, pero quien sí fue Karola, allí Melissa Gate lo interrumpiría para decir que en vez de defenderlo lo había hundido más y luego insultarla fuertemente:

“De mí también hablaste maldita, gorda, asquerosa y recuerden que si van a hablar de mí, procuren tener cintura. No quiero andar en boca de ningún tamal mal envuelto por ahí en redes sociales. Retorcida, asquerosa, ya estoy viendo toda la mierda que hablaste de mí, desgraciada, peli prestada.”