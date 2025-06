Experiodista de Noticias Caracol confesó que vivió en carne propia diversos ataques en su labor, “no es justo”

Noticias Caracol con el paso de los años se ha convertido en el informativo más visto por los colombianos, pues han encontrado en este una amplia gama de información actualizada sobre lo que ocurre en el país y en varios lugares del mundo, lo que ha traído consigo que sea necesario contar con un amplio grupo de periodistas y presentadores quienes se encargan de informar a los televidentes. Sin embargo, en el último tiempo han sido varios de los periodistas que le han dicho adiós al informativo y ahora una de ellas confesó que vivió en carne propia diversos ataques en su labor.

Julieth Cano durante más de cinco años hizo parte de Noticias Caracol, siendo la corresponsal principal en Cúcuta, logrando adquirir así una amplia visibilidad, además también hizo parte de ‘Blu radio’, emisora también perteneciente a Caracol. Sin embargo, con el fin de seguir creciendo profesionalmente, decidió dar un paso al costado y por ende, saliendo de su zona de confort para convertirse en la jefa de prensa de la alcaldía de Cúcuta, rol en el que se ha desarrollado de la mejor manera posible.

A pesar de estar alejada de la cámara, la experiodista de Noticias Caracol sigue presente en las redes sociales, donde termina siendo bastante activa y ante el amargo momento que vivió una periodista de RTVC a las afueras de la Fundación Santa fe, por comentarios de gente que se encontraba allí y que hasta le pidió abandonar el lugar, Cano no dudó en referirse a este tema:

“Soy defensora del periodismo libre, porque lo ejercí con pasión y responsabilidad durante 11 años de mi vida. No estoy de acuerdo con los ataques que hoy se dirigen contra periodistas, porque también los viví en carne propia y sé lo injusto que es. No es justo que, por odios o fanatismos, vengan del lado político que vengan, se ataque a alguien por ejercer su labor o por pertenecer a determinado medio. El periodismo no debe ser enemigo de nadie; es un pilar de la democracia ¿Por qué atacan a la periodista? No hay argumentos, no tienen razón. Así no es", fueron las declaraciones expuestas por parte de la experiodista de Noticias Caracol.

