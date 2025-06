Andy Rivera dejó de hacerse pajaritos en el aire y hará su primer Movistar Arena

‘Primera cita’, ‘Espina de rosa’, ‘Si me necesitas’, ‘Escucha’, ‘Quédate’ y por su puesto ‘Te pintaron pajaritos’, son algunos de los temas que componen el repertorio de Andy Rivera, cantante pereirano que anunció recientemente que se presentará en uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena de Bogotá.

PUBLICIDAD

El pasado 3 de mayo el apellido Rivera se tomó esta tarima capitalina gracias al concierto de Jhonny Rivera, padre de Andy, cantante de música popular que celebró con esta presentación sus 20 años de trayectoria en el género popular; intérprete de ‘El intenso’ que aprovechó para pedirle matrimonio a su novia, la también cantante Jenny López.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Jhonny Rivera reveló la razón de peso por la que no sacaría canción con Maluma

Andy y Jhonny Rivera Tomado de: @jhonny_rivera

Antes de que se realizara el anuncio oficial del concierto de Andy, su progenitor le había pedido a sus fans que fueran a las redes de su ‘hijito’ y lo motivaran a cumplir este sueño; algo que hizo con las siguientes emotivas palabras.

“Él me dijo que era un campeón y me felicitó y yo le dije que hay que hacer el de él, me dijo que no, pero yo le respondí que así estaba yo de miedoso cuando anuncié el mío. Yo lo quiero convencer porque él tiene mucho público y un show increíble, hermoso”, expresó.

¿Cuándo es el concierto de Andy Rivera en el Movistar Arena de Bogotá?

Finalmente, todo se alineó para que el reguetonero de 30 años se presente en esta plaza y lo hará el próximo 18 de octubre, en un evento se espera haga ‘sold out’ rápidamente.

"Con miedo, pero voy a intentarlo, sé que es un reto muy grande estar solo en el Movistar Arena de Bogotá, pero uno de mis sueños más grandes, es celebrar en una noche estos 14 años de carrera, estar en un escenario único, con invitados únicos y un show exclusivamente diseñado para recordar el camino que nos trajo hasta aquí“, fueron las palabras de Andy para dar inicio con la preventa que se dará desde este viernes 13 a las 2:00 p.m, en la página de ‘TuBoleta'.

PUBLICIDAD

Cabe acotar que la boletería inicia desde los $150.000 hasta los $340.000; pesos, valores que ya tienen incluido los costos del servicio.