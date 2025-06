Jhonny Rivera reveló la razón de peso por la que no sacaría canción con Maluma

El risaraldense Jhonny Rivera es uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, distinción que está apoyada por sus más de 20 años de carrera musical. Justamente el intérprete de ‘El Intenso’, generó conversación en la web, luego de hablar de la posibilidad de grabar una canción con Juan Luis Londoño, Maluma.

Rivera no solo se ha caracterizado por realizar ‘palos’ de manera solitaria, a esto se le suma sus colaboraciones con varios de sus colegas del género, como Luis Alfonso, Sebastián Ayala, Ciro Quiñónez, Darío Gómez, Jessi Uribe, y su novia Jenny López; a este listado se le suman varios exponentes del urbano.

Su hijo Andy Rivera y el ‘niño de Medellín’, J Balvin, han sido algunos de los reguetoneros que han grabado con Jhonny; este último con un ‘temota’ que lleva por nombre ‘Mi único tesoro’, canción que, como lo reveló a la emisora ‘Mix’, bajó por la siguiente razón.

“Es un tropical con parte urbana. (...) Esa canción gustó mucho para esa época, pero yo dejé de promocionarla porque al público urbano no le gustó esa versión. (...) Yo por pena con J Balvin, yo decidí bajarla para que no se sintiera incómodo. Yo no fui el que lo busqué, él me buscó a mí para que grabáramos”, manifestó Jhonny al medio de comunicación.

Tras este tema, muchos de sus fanáticos le están pidiendo que colabore con el ‘Pretty Boy’, a lo que Rivera respondió con una historia en su cuenta de Instagram donde acumula 3,7 millones de seguidores:

“Falta con Maluma, pero cazar esos dos géneros es muy difícil, no es fácil. Con Andy sí, pero porque él tiene raíces populares, porque empezó cantando popular; pero en el caso de Maluma no, él no estaría cómodo”, manifestó.