Marcelo Cezán se despidió de ‘La Casa de los Famosos’ con cuestionable apodo para Karina García

La Casa de los Famosos 2, dio a conocer el nombre de la celebridad que heredó el trono de Karen Sevillano en la noche de este lunes 9 de junio, emisión en la que pasaron bastantes cosas, dentro de ellas un inesperado apodo que le puso Marcelo Cezán a una de las eliminadas Karina García.

Melissa Gate, Karina García, Emiro Navarro y La Toxi Costeña, fueron los participantes que llegaron hasta la última instancia del reality de RCN, mismos que fueron tentados por Carla Giraldo, quien fue la última en participar en la dinámica de congelados para dejarle el maletín con los $400 millones de premio final; presentadora que les dejó las siguientes amorosas palabras.

“Los cuatro son ganadores, lo más valioso es lo que los está esperando afuera. Estoy temblando de la emoción de verlos a ustedes cuatro en esta final. (...) Son muy valiosos para nosotros y de verdad gracias y no se descongelen porque lo que se les viene es mucha felicidad. (...) Los amamos son unos ángeles, los ángeles de esta casa. Los amo”.

La Casa de los Famosos Captura RCN

Pero no todo fueron bonitas palabras e intenciones, también hubo espacio para las bromas, una de ellas protagonizada por Marcelo Cezán hombre que decidió decirle a Karina que era “la lágrima de oro del reality”, lo que derivó en que la modelo se tomara el tiempo de contar una historia sobre su niñez.

“Supuestamente, me gané el premio a la más llorona y nunca me lo dieron, por ahí me dicen ”Karina llena eres de lágrimas". Pero me pone muy feliz que el último día en la casa lloré pero de felicidad. Cuando yo era ‘chiquita’ me decían ‘el equipo’ en la guardería porque lloraba demasiado. Siempre he sido obviamente más aquí en la casa porque los sentimientos son más fuertes. A mí me decían boba porque lloraba por todo, pero si lloraba lo hacía de verdad. (...) Me volví una persona supremamente fuerte y me siento muy feliz por eso", expresó García.