Yo Me Llamo Shakira denunció a imitador de Maluma por haberla estafado: iban a ser alrededor de 40 millones

Andrea Correa, una joven chilena, se destacó en la edición 2023 de Yo Me Llamo como la imitadora de Shakira, sorprendiendo tanto al jurado como al público colombiano con su impresionante parecido físico y vocal con la cantante barranquillera. Desde aquel entonces, Correa ha continuado trabajando con el personaje e incluso se le vio en una relación con el imitador de Elvis Crespo en su misma temporada, que regresaría como Luis Alfonso en ´Yo Me Llamo 2025´.

La imitadora por medio de La Red Caracol denunció a su excompañero Yo Me Llamo Maluma por estafa, el nombre real del artista es Klismann Moncada y le habría robado a Correa una millonaria suma de dinero. Esto a través de una supuesta inversión digital que le prometía grandes ganancias a ambos.

Los hechos se presentaron en marzo, cuando Correa regresó a Colombia y volvió a tener contacto con su compañero del reality, pues durante esta etapa compartieron escenario y mostraron bastante complicidad. En dicha visita le contó a Moncada que quería invertir sus ahorros para no tener el dinero, quiero, por lo que él le hizo una tentativa propuesta: “Él me dice que tiene un negocio que tiene la manera de hacer crecer ese dinero y que confíe en él” expresó.

Lo siguiente fue que el imitador de Maluma le explicará que la inversión consistía en poner un dinero en una plataforma de inversiones que entregaba dividendos significativos. “Eso generaba y generaba un porcentaje dependiendo de lo que yo ponía de dinero, entre más ponía obviamente era el mejor porcentaje diario que se podía recibir de eso.”

¿Cuánto fue la suma de dinero que le confió Yo Me Llamo Shakira al imitador de Maluma?

Yo Me Llamo Shakira señaló que la sumo inicial que le entregaría a Moncada serían 40 millones de pesos, pero tomaría la decisión de primero invertir 20 millones de pesos, supuestamente al ver esta cifra, él le exigió que fuera 35 millones de pesos. Esto hizo que empezará a desconfiar y quisiera retirarse del negocio, después de dos semanas haría la petición a Yo Me Llamo Maluma.

“Él solo me dijo confía en mí … Pero después me empezó a decir cosas como ‘Es que tengo problemas con mi cuenta que no puedo sacar, No puedo retirar, no puedo transferir. No puedo hacer nada’. Empezó a dejar de hablarme como solíamos hablar. Se empezó como a ir de viajes. Entonces como que hubo cosas muy raras en las cuales yo dije ‘Ay, no, no, algo, algo está pasando" señaló Correa.

Por lo que le pareció necesario denunciar esta estafa de manera pública, mientras que Moncada respondió pidiéndole tiempo para poder devolverle toda la suma de dinero: “A ella en efectivo se le devolvieron como siete millones. Después de eso, como te digo, le he venido mandando un millón y medio. Después, le mandé como siete 50, otro millón. Y así he venido enviando.”