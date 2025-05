Jhonny Rivera está ‘embalado’ con moto de más de $100 millones de pesos; se la está ‘feriando’ a sus fans

El pererirano Jhonny Rivera no es solo uno de los máximos exponentes del popular, también es un ejemplo de vida para millones de jóvenes, ya que, a pesar de iniciar su carrera artística a los 30 años, no dejó de luchar para obtener lo que quiere. Dentro de los ‘lujitos’ que se ha podido dar en los últimos años destaca una motocicleta que ya no está usando y que quiere que uno de sus fans tenga.

‘Mi decisión’, ‘Te extraño’, ‘El provinciano’, ‘El pegao’, ‘Tomando cerveza’ y ‘El intenso’, son algunos de los temas de Rivera que para muchos son considerados himnos, mismos que él cantó el pasado 3 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, escenario que llenó totalmente y en el que le propuso matrimonio a su novia Jenny López.

Jhonny Rivera El artista confesó cuál es el detalle que más lo tiene cautivado de su novia. / Foto: Instagram @jhonnyrivera - Tomada el 22 de marzo de 2025.

Tras llenar este, uno de los escenarios más importantes del país, el cantante risaraldense de 51 años quedó con ganas de más y se propuso volver a hacer ‘sold out’ para el mes de septiembre, presentación que no solo implica una gran inversión monetaria, también algunos sacrificios personales.

Respecto a esto, el artista compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde acumula 3,7 millones de seguidores, en la que reveló que, en procura de no sufrir lesiones o algún tipo de inconveniente con su salud, optó por hacer una pausa con varias de sus pasiones, dentro de ellas el futbol y rodar en su motocicleta.

Ante este sacrificio y el hecho de que no va a poder montar en su ‘motico’ el cantante tomó la decisión de venderla. Aunque no se trata de cualquier ‘cacharro’, es una BMW R1250, tipo Adventure, cuyo precio en el mercado supera los $100 millones de pesos; vehículo del que Rivera asegura es modelo 2022, está con llantas nuevas y solo tiene 9.00′ kilómetros de recorrido. Si usted quiere hacer una oferta lo puede hacer al número +57 321 758 8924.