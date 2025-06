Cristina Hurtado confesó el problema de salud que llevó a su hijo al hospital; hizo todo para no llegar hasta allí

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, pues luego de participar en el ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ en el año 2003 llegó a formar parte del Canal RCN, donde se ha destacado en diferentes formatos, así como también en ‘Guerreros’ del Canal 1 y su más reciente aparición se dio siendo parte de ‘La casa de los famosos’ junto a Carla Giraldo. Ahora, alejada de la televisión, la paisa confesó el problema de salud que llevó a su hijo al hospital.

Hurtado, más allá de su presencia en la televisión colombiana, ha logrado convertirse en la imagen de diferentes marcas, llevando su talento hasta las redes sociales, donde además de ser su trabajo, también evidencia varios de los detalles de su vida en compañía de sus hijos y su pareja, Josse Narváez.

Sin embargo, los últimos días no han sido sencillos para la familia, teniendo en cuenta que los cambios de clima en la capital, ocasionaron que uno de sus hijos tuviera gripa y con el paso de los días el contagio se dio en casi toda la familia, pues quien ha estado fuera de este tema ha sido ella.

Si bien, la familia Narváez Hurtado expuso que estaba controlando cada uno de los síntomas desde su hogar, lo cierto es que durante una de las apariciones de Cristina Hurtado mostró que el tema de salud avanzó a tal punto que su hijo Mateo se encuentra hospitalizado.

“Hace unos días les había contado que el virus había llegado a mi casa, pero que no solo contagió a Mateo, sino también a Josse, JuanJo, Dani, Mayita, mejor dicho a todos. La única que no ha caído he sido yo, vamos a ver, por ahí he sentido algunos dolores, pero bien

Ay, hoy estamos en una situación que no imaginamos que nos iba a tocar hasta aquí, pues hicimos todo lo posible para no llegar a este punto, pero bueno nos tocó y pues primero ante todo la salud, la vida y lo mejor para nuestros hijos, ustedes saben que en la casa somos muy futboleros, ya tenemos aquí nuestro partido de Colombia en el televisor, pero no precisamente en la casa", fueron las declaraciones expuestas por parte de Cristina Hurtado.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Cristina Hurtado?

Cristina Hurtado ha sido claro en que no se ha realizado cirugías estéticas, pues resalta que su figura la mantiene principalmente con disciplina, ejercicio y una alimentación saludable, especialmente después de sus embarazos.

A pesar de que en redes sociales a veces ha sido señalada por supuestas intervenciones (como aumento de labios por filtros), ella misma ha aclarado que no se ha sometido a procedimientos estéticos en el rostro o para cambiar drásticamente su figura.

Sin embargo, recientemente, en marzo de 2025, Cristina Hurtado se sometió a una cirugía ocular. Esta intervención fue necesaria debido a un crecimiento anormal en el ojo que le estaba afectando la visión y causándole molestias.