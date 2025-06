Andrea Valdiri arremetió contra RCN por las votaciones con las que eliminaron a ‘La Jesuu’ en LCDLFC2

‘La Casa de los Famosos’, ya definió a los cuatro finalistas de su segunda temporada, grupo del que no hará parte la creadora de contenido ‘La Jesuu’ a salir eliminada en la noche del pasado jueves 5 de junio. Justamente una de las mujeres que más la apoyó en este camino, Andrea Valdiri, puso en duda las votaciones que se hacen en el canal RCN.

Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña, tendrán la posibilidad de apagar las luces de la casa más famosa de Colombia, y con ello heredar el trono y la corona de Karen Sevillano; algo de lo que muchos pensaba iba a hacer Valentina Ruiz, La Jesuu, y más contando con el apoyo de más de 9,6 millones de personas que siguen a su ‘parcera’, Valdiri.

Andrea Valdiri y La Jesuu en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Tras conocerse la decisión de los televidentes, Valdiri decidió hacer uso de su perfil en IG para agradecerle a sus fanáticos por apoyar a su amiga en esta aventura, pero también para mostrar su inconformismo por lo que cree es una ‘injusticia’ con ella, ya que ella asegura que según sus cuentas, sacadas de las reacciones de sus post donde compartían los links para los sufragios, daban para que La Jesuu pasara a la última ronda.

“Tenían razón en lo que me mandaron. Pero bueno, darle gracias a Dios, a todas las ‘machis’ a las que no son ‘machis’, por apoyar a Vale, porque estuvieron conmigo guerreándola desde la primera vez que entró, los amo, mi Dios me los Bendiga; yo la verdad quedé loca con ese puntaje, pero me quedaron muchas preguntas y dudas. Me van a tener que enseñar a multiplicar otra vez, yo no entendí esa joda, ya que fueron más de 80.000 personas las que ingresaron al enlace. Muchas gracias”, afirmó la influencer costeña.