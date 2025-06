Reconocido Tiktoker que canta vallenato bajo la lluvia tuvo que salir a desmentir su muerte

Las redes sociales se han convertido en un impulso para millones de jóvenes que han encontrado en hacer videos una opción laboral, pero también se ha prestado para malentendidos y rumores que pueden escalar hasta el punto que a un creador de contenido que responde al nombre de Aldair Carrillo le tocó salir a desmentir su supuesta muerte.

Ya son más de 7,6 millones de seguidores en Tiktok, los que acumula este hombre que se ha vuelto viral en varias ocasiones por los videos en los que se le ve cantar varios himnos del vallenato a pulmón herido bajo la lluvia, clips que llegan a los 200 millones de ‘Me Gusta’ en la plataforma china.

Tras su ausencia en redes y el hecho de que era de conocimiento para muchos de sus fans que había pasado por varias cirugías se avivaron rumores de que había fallecido, por lo que decidió publicar un video mientras estaba recuperándose de una reciente cirugía, imágenes en las que explicó:

“Hace 6 meses tuve un accidente en el que casi pierdo la vida y me hicieron muchas cirugías, más que todo en la cabeza. (...) Tras esto me empezó a pasar algo en el ojo y busqué ayuda profesional, pero me decían que no era urgente, que era solo una alergia. (...) Tenía una infección debido a un proceso quirúrgico que no me realizaron cuando tuve el accidente y que se tenía que hacer en el saco lagrimal”, manifestó Carrillo.

“Ayer salí de la cirugía, mes están tratando la infección con antibióticos. (...) Necesito otra operación que está en proceso. (...) Estoy más vivo que nunca, es un proceso duro, pero a nadie le deseo que pase por eso. (...) Uno tiene que valorar cada momento de la vida con las personas que quieren. (...) Ya llevó más de 20 días acá”, añadió.