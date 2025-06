Altafulla reveló si es una estrategia que hable o “utilice a Dios” para la competencia

Un día más en ‘La Casa de los Famosos’ que se acerca a su gran final el próximo 10 de junio, es decir que es cuestión de días para que se sepa quién será el gran ganador. En estos momentos los famosos están acompañados por sus jefes de campaña, que harán lo posible para hacer ganar a su figura asignada. En el caso específico de Altafulla, su jefe de campaña es Karina García, con quien tiene un romance que nació en la competencia.

En el caso de la Toxi Costeña, su jefe de campaña es Yina Calderón, quienes han acusado junto al resto de la casa que la estrategia de la pareja ha sido victimizarse y poner el nombre de Dios. Incluso han señalado que en la última visita de Karina a la casa, le pasó información de afuera a Altafulla y le sugirió que siguiera usando su faceta de creyente.

Esta tarde los famosos tuvieron una actividad con algunos periodistas de diferentes formatos de RCN, con el fin de preparar sus discursos para la prensa, pero allí también aprovecharon para soltar más de un comentario.

Ese fue el caso del periodista Santiago Vargas de ‘Mañana Express’ quién le preguntó directamente a Altafulla si mencionar o usar el nombre de Dios ha sido una estrategia para su juego. La respuesta del barranquillero llamó la atención, pues se le vio un poco incomodo:

“No, para nada, inclusive desde que llegue esto es algo que le pedí a Dios y han visto que desde el primer día, todas mis dedicatorias, mis oraciones, todas las noches me arrodillo, mi comunicación con Dios es directa." A lo que el periodista volvió a cuestionar por el elemento que uso en su logo de campaña:" Esto se lo dijiste a Felipe, quién te ayudó con el discurso, ¿era un juego?“, en ese momento Altafulla se quedó callada, quizá pensando en responder, para finalizar con que sus compañeros no tienen temor de Dios.

Elianis Garrido se defendió de los ataques que recibió por parte del fandom de Altafulla

En el último posicionamiento del programa, Altafulla se paró ante Emiro Navarro, quien también estaba en placa, para reclamarle por las actitudes que ha tomado los últimos meses, donde la esencia del joven barranquillero supuestamente se ha perdido por parecerse a Melissa Gate. Por lo que le lanzó el comentario a Emiro de que se convertiría en el próximo “Elianis Garrido” de Protagonistas de Nuetra Tele, a lo que le él contestó que ese programa ya había sido hace mucho tiempo.

Emiro se quedaría pensando en la comparación y llegó a la concusión de que era un halago porque Elianis actualmente es una gran bailarina, mientras que ella expresó su apoyo por medio de Instagram y la intención de conocerlo al salir del reality. Esto inmediatamente hizo que todo el fandom de Altafulla le cayera a la exprotagonista de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, por lo que no dudo tampoco responderles:

“¡No comentó un programa al que no le he dedicado una sola hora de mi vida para verlo! No me interesa el programa, por algo no fui. Suéltenme ya, gracias, que ando en mi vida real."