Karina estuvo ‘cerquita’ de cantante vallenato antes verse nuevamente con Altafulla en ‘La Casa de los Famosos’

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, está por llegar a su gran final, instancia en la que no estará Mateo Varela, ‘Peluche’, luego de que Colombia decidiera con sus votos que no debía continuar. Pero mientras unos salen, otros entran, como el caso de Karina García, modelo que entró al set de ‘Nuestra Tele’ nuevamente para ser la jefe de campaña de Altafulla, pero previo a esto se volvió viral al estar en un concierto con un reconocido cantante vallenato.

Aunque no pudo ganarse el jugoso premio final y heredar la corona de Karen Sevillano, García se convirtió en una de las participantes más queridas de esta edición; distinción asociada, entre otras cosas, en el aporte que tuvo con su comunidad para sacar a la ‘villana’ del reality, Yina Calderón.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Estos serían los nombres de los supuestos finalistas de ‘La casa de los famosos’, ¿de quiénes se trata?

Karina García descubre nueva profesión en la televisión colombiana Foto: redes sociales Karina García

Tras su salida del programa de ‘Nuestra Tele’, Karina ha estado más que activa en su vida laboral, siendo presentadora en los Premios Heat y concediendo varias entrevistas, una de ellas a ‘Dímelo King’, en la que habló de un acuerdo que hizo con Altafulla para ver si su amor puede germinar más allá del concurso.

“¿Será que fui otra más? Yo no he querido saber nada sobre el pasado de él, porque muchas personas me han dicho que él ha estado en varios realities y que con todas las personas hace lo mismo, yo no quiero ver eso, yo simplemente me quiero quedar con lo que viví con él allá en la casa.En este momento estamos bien, quedamos en conocernos acá afuera, quedamos de ver qué le gusta a cada uno, ver cómo es su estilo de vida, cómo es mi estilo de vida", fueron parte de sus palabras.

Pero esto no ha sido lo único por lo que Karina ha dado de qué hablar, ya que recientemente protagonizó una escena para el recuerdo con el cantante Nelson Velásquez, interprete de ‘Ven a mí’, que la subió al escenario de una de sus presentaciones en ‘Medallo’, dejando que Karina demostrara que tiene tremendo talento para el canto.