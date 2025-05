Karina García reveló acuerdo que tiene con Altafulla para que su amor siga fuera de ‘La Casa de los Famosos’

Ya pasaron cuatro meses desde el estreno de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa que está por llegar a su episodio final, teniendo entre los favoritos al título al cantante Altafulla, mismo que mantuvo un amorío con otra concursante, Karina García, mujer que recientemente reveló el acuerdo con el que quedaron y que definirá si su unión escala a un nuevo nivel.

Fueron 106 días los que duró la modelo encerrada 24/7 dentro del set de ‘Nuestra Tele’, antes de ser eliminada por Colombia, ya que la audiencia prefirió que Yina Calderón se quedara una semana más, para luego también eliminarla.

Karina García y Altafulla en 'La Casa de los Famosos'

Desde que salió del programa, Karina ha estado concediendo varias entrevistas, e incluso se estrenó como presentadora en la más reciente entrega de los Premios Heat, que se hicieron en la ciudad de Medellín. Precisamente el formato digital ‘Dímelo King’, tuvo la oportunidad de conversar con ella, intervención en la que García habló de sus planes a futuro en los que podría estar Altafulla si cumple varios requisitos.

“¿Será que fui otra más? Yo no he querido saber nada sobre el pasado de él, porque muchas personas me han dicho que él ha estado en varios realities y que con todas las personas hace lo mismo, yo no quiero ver eso, yo simplemente me quiero quedar con lo que viví con él allá en la casa. En este momento estamos bien, quedamos en conocernos acá afuera, quedamos de ver qué le gusta a cada uno, ver cómo es su estilo de vida, cómo es mi estilo de vida", manifestó García.

“No sé qué vaya a pasar, por ahora quedamos en ese acuerdo porque nos sentimos súper bien juntos. Espero no haber sido otra chica más de reality del señor; pero si es así igual lo viví, lo gocé. Yo estoy en un punto de mi vida en el que no me arrepiento de absolutamente nada, lo que fue, fue”, añadió.