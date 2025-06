Hija compositora de Diomedes Díaz, se volvió viral en redes por no heredar el talento del cacique

Si se habla de vallenato, Diomedes Díaz es uno de los primeros nombres en aparecer en la lista, que además de su particular vida personal que hasta el día de hoy da de que hablar a través del legado que dejó en sus hijos, uno de ellos su habilidad musical y una de sus hijas heredó su pasión por la composición, pero no le agradó a muchos en Tiktok.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Rafael Santos confesó que nunca se llevó bien con Betsy Liliana, la exesposa de su padre le respondió

Entre los 28 hijos reconocidos de Diomedes Díaz, el talento musical no se limita solo a la interpretación. Muchos de ellos han heredado también el don de la composición.

Mariálex Díaz es una de las primeras mujeres de la dinastía que demuestra su talento para el vallenato, dejando claro que la vena artística de su padre corre con fuerza por sus venas. Aunque hasta el momento sus composiciones no han sido grabadas o interpretadas por otros cantantes, la hija del “Cacique” ya cuenta con varias canciones que ha compartido en sus redes sociales.

Una de sus creaciones que ha logrado una notable viralización es el tema titulado “La Murición”. En esta canción, Mariálex habla del fallecimiento de los miembros de la icónica Dinastía Díaz.

¿Qué pasó con Rafael Santos y la exesposa de Diomedes Díaz?

Betsy Liliana González, conocida popularmente como La Doctora apodo que le dio Diomedes en honor a su exitosa canción “La Doctora”, inspirada en su amor cuando ella estudiaba medicina en la Universidad Libre de Barranquilla, tuvo tres hijos con ‘El Cacique’, Luis Mariano, Betsy Liliana y Moisés Díaz, este último trágicamente fallecido en un accidente en Barranquilla en 2020.

Las recientes afirmaciones de Rafael Santos han sido el detonante del conflicto. “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, expresó Rafael Santos, haciendo una clara alusión a Betsy Liliana y a una supuesta agresión que habría sufrido Diomedes.

PUBLICIDAD

Ante estas graves acusaciones, Betsy Liliana no tardó en responder, elevando la temperatura de la disputa. La exesposa de Diomedes contraatacó insinuando que el propio Cacique se habría involucrado sentimentalmente con la esposa de Rafael Santos.

Esta acusación ha generado una profunda molestia en el hijo de Diomedes, quien ve en estas palabras un intento de dañar su imagen y la de su familia. La polémica entre Rafael Santos y Betsy Liliana González pone de manifiesto las complejas dinámicas familiares que a menudo rodean a las grandes figuras del folclor vallenato, y cómo el legado de Diomedes Díaz sigue generando controversia años después de su partida.