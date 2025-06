Conozca a Nidia Góngora, la mujer colaboró en la nueva canción de Feid y enamoró con su voz

Feid, el cantante paisa que ha puesto a Colombia a vestir de verde y corear todas sus canciones, ahora tiene a sus fanáticos al pendiente de su nuevo lanzamiento y el cantante les dio una probada de lo que será su nuevo trabajo discográfico con la canción ‘CAFERXXO’, un tema que demuestra su agradecimiento con la vida por la carrera que está viviendo.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Feid reveló que está listo para convertirse en papá: “Quisiera tener mucho tiempo para dedicar”

Algo que sus fanáticos han destacado es la presencia de Nidia Góngora y el sonido de la marimba; en caso de que no conozca a esta maravillosa mujer y su trabajo artístico, aquí se lo contamos.

La canción “En los Manglares”, que se escucha con la potente voz de Nidia Góngora, forma parte de su más reciente álbum, titulado Pacífico Maravilla. Para celebrar este lanzamiento, la cantora timbiquireña ofrecerá un concierto especial el próximo 20 de junio en Cali, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, prometiendo sorpresas con la presencia de invitados especiales.

Nidia Góngora y Feid Adrián Viáfara (Marimbero) FEID Nidia Góngora Cristian Salgado

¿Quién es Nidia Góngora, la cantadora que acompaña a Feid en su nueva canción?

Nidia Góngora, nacida en Timbiquí, es una de las cantadoras más reconocidas del Pacífico colombiano, que además es investigadora y promotora de la cultura afro del país. Aunque su inicio profesional se dio en Canalón de Timbiquí, lleva su carrera en paralelo a esta reconocida agrupación.

Se acercó a Feid por medio de la recopilación que hizo en el show de Juanpis González que fue destinado a dar viviendas en el Pacífico y desde ahí han tenido una gran afinidad musical, demostrando que los ritmos de vanguardia, aunque cautivan por sí solos, se pueden mezclar con nuevos patrones que sean más de lado mainstream.

¿Feid y Karol G han pensado si ser padres?

Recientemente en una entrevista le preguntaron al Ferxxo si ya está ready para ser papá, a lo que el artista confirmo de manera fresca la posibilidad “Uno siempre dice que está ready o no está ready, pues cuando a uno le toque. O sea, si me toca, muy chimba, quisiera tener mucho tiempo para dedicar, pues por lo menos en mi casa me dedicaron mucho tiempo, me acompañaron mucho, entonces chimba poderle brindar a un hijo eso. Entonces chimba poder brindarle a un hijo eso, pero, pues lo que sea, si es pasado mañana, si es un año, si es dos meses, estamos ready.”