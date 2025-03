Feid reveló que está listo para convertirse en papá: “Quisiera tener mucho tiempo para dedicar”

Feid y Karol G conforman una de las parejas más queridas y comentadas en la industria musical latina. Su relación, desde el inicio de esta la pareja ha sido bastante reservada y muy de vez en cuando postean cosas juntos en sus redes sociales, las cuales vuelven locos a sus fans. Ambos artistas colaboraron en la canción ‘Friki’ y en la polémica ‘+57′ junto a otras estrella del reguetón, lo que implica que tienen una gran complicidad y química musical, además de ser de las estrellas más influyentes del género urbano en Colombia.

El video de la canción ‘Friki’ fue el pase para que la gente empezara a especular sobre su relación en 2021, momento en el Karol G estaba de gira y Feid abría sus conciertos, pero al parecer allí también surgiría el amor entre los paisas que se conocían años atrás. Esto también ha causado que el fandom de Anuel (exnovio de Karol G) ataque a Feid por su relación e incluso el mismo puertorriqueño en diferentes ocasiones le ha tirado, con post en Instagram, cosa que la pareja ha emitido completamente y de vez en cuando reafirman que su relación continua de forma estable.

En el mes de diciembre, ‘La Bichota’ estuvo acompañando al paisa en sus shows en Medellín y desde meses antes ha surgido el rumor de que estaría embarazada, a esto sumándole a su notoria ausencia de la artista en lo que va del año. Por su parte, Feid ha anunciado la llegada de un nuevo álbum que se asemeja a uno de sus discos más importantes “Ferxxo (Vol 1: M.O.R)” y en estos días ha estado de tour por Europa.

Recientemente en una entrevista le preguntaron al Ferxxo si ya está ready para ser papá, a lo que el artista confirmo de manera fresca la posibilidad “Uno siempre dice que está ready o no está ready, pues cuando a uno le toque. O sea, si me toca, muy chimba, quisiera tener mucho tiempo para dedicar, pues por lo menos en mi casa me dedicaron mucho tiempo, me acompañaron mucho, entonces chimba poderle brindar a un hijo eso. Entonces chimba poder brindarle a un hijo eso, pero, pues lo que sea, si es pasado mañana, si es un año, si es dos meses, estamos ready.”