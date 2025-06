Conozca a los Heins, talentosos actores que le dan vida a las ‘joyitas’ de ‘Los Acuña’ en ‘La primera vez’

´La primera vez’ de Dago García, vuelve este 4 de junio a la pantalla de Netflix con su tercera entrega, serie en la que dos gemelos, ‘Los Acuña’, han sido parte fundamental de la trama, ya que con sus turbios negocios han sacado de varios aprietos a ‘Granados’, ‘Eva’ y su combo; personajes que, a pesar de su mala fama, han demostrado que la lealtad y la hermandad se pueden sobreponer ante los imprevistos cambios del destino, valores intrínsecos en los actores que les dan vida, los hermanos Billy y Santiago Heins.

Los Heins, vienen actuando desde los 8 años de edad, pasando de los comerciales y producciones de TV a la pantalla grande con apariciones en ‘El resquicio’ y ‘Las tetas de mi madre’, esta última uno de los retos artísticos más difíciles de su vida, no solo por el hecho de que tuvieron que estar por varios meses en la ya extinta zona de ‘El Bronx’ en Bogotá; también por el hecho de que Carlos Zapata, el director, les propuso a ambos que realizaran el papel principal de la trama, ‘Martín’, rotando y coordinando en las escenas.

“Fue todo un reto porque el estreno fue hace 10 años, en 2015, pero se grabó en 2013, nosotros teníamos 13 años. Fue una experiencia bastante impactante, ya que a esa edad tuvimos que internarnos en ‘El Bronx’, vimos por primera vez unos senos, y pasaron un montón de cosas en ese momento. Al principio el director nos hizo el casting de manera individual, pero después nos propuso que entre los dos interpretamos a ‘Martín’ debido a que por nuestra similitud podríamos rotarnos, entre otras cosas, los horarios de grabación”, manifestó Santiago en entrevista para el diario gratuito más grande del mundo.

“Lo más interesante en las grabaciones era el hecho de que uno no tenían un guion, éramos actores naturales. Nos rotamos horarios cada 6 horas, pero siempre nos estábamos esperando para darnos retroalimentaciones para las escenas, además que nuestra mamá siempre estuvo junto a nosotros. Cabe resaltar que había algunos sectores en los que no se podía ingresar, pero previo a las grabaciones hicimos como una especie de inmersión, e incluso estuvimos en la casa de una familia; para ese momento nosotros no asimilamos por completo la dura situación que se vivía allí”, complementó Billy.

Tras esta experiencia, estos hermanos, con descendencia alemana por parte de su tatarabuelo e italiana por parte de su abuela, tomaron una radical decisión con apenas 16 años, hacer un alto en la actuación en búsqueda de nuevos aires, pero sin dejar atrás la industria del entretenimiento; algo que llevó a Billy hasta Los Angeles para toparse con una tornamesa y convertirse en DJ y productor musical; mientras Santiago estaba en Nueva York, preparándose para ser productor audiovisual.

El paso de los años, las experiencias y el descubrir nuevas habilidades, hicieron que los Heins analizaran la posibilidad de volver a entregarse a los sets y los rodajes en 2021, y tras varios castings a su puerta llegó una posibilidad, la de ser parte de ‘La primera vez’, audiovisual al que audicionaron nada más y nada menos que para ser el protagónico, aun sin saber la magnitud de este proyecto; siendo Santiago el seleccionado para pasar a un segundo filtro, algo que derivó en una decisión inesperada de la producción que lo haría estar de nuevo con su mellizo.

“Yo tuve un ‘call back’ e hice un casting virtual con Francisca Estévez y esperamos un mes para la respuesta, pensando que íbamos con el principal. Ya después nos llamaron y nos dijeron que tenían a ‘Los Acuña’ para nosotros, entonces empezamos a crear los personajes y hubo una conexión inmediata”, comentó Santiago.

“Cuando llegamos a Netflix, empezamos a ver varios cambios, como por ejemplo el hecho de que nosotros ensayamos como un mes con nuestros colegas, tuvimos la oportunidad de hacer ejercicios para descubrir a nuestros personajes, tuvimos el tiempo de conocer cosas de nosotros mismos, como el hecho de prestarle más atención al detalle y tener la capacidad de ir evolucionando con el papel, con el paso de los capítulos y el avance de la serie”, añadió.

Es tal el compromiso de estos hermanos con sus personajes, que, en el caso de Billy, pudo conectar a tal manera que se trasladó a las épocas del colegio, para reencontrarse con comportamientos y sentires que lo llenaban en aquel momento: “Con este personaje yo volví a lo que había perdido, porque a veces cuando uno sale del colegio deja varios rasgos de su personalidad atrás, entonces yo volví a ‘montarla’, a ‘recochar’, que era algo que hace mucho no hacía, entonces con el casting se me prendió nuevamente ese chip”, manifestó.

¿Qué veremos de ‘Los Acuña’ en esta tercera temporada?

Este seriado, basado en la vida de Dago García, nos mostrará en esta nueva entrega la etapa universitaria de los personajes, pero no sabemos aun si las ‘joyitas’ de ‘Los Acuña’, vivirán esta experiencia; pero algo que sí sabemos gracias a los Heins, es un dato curioso que lo dejará con la boca abierta querido lector de Publimetro Colombia, que ‘William y Edgar Acuña’ sí existieron y que uno de ellos salió más vivo en el amor que García.

“Ellos existieron en la vida real. En la premier de la primera temporada, Dago García nos reveló que ellos estaban en la cárcel, pero nos dejó más intrigados al revelarnos que aunque ‘Granados’ está con ‘Eva’ en la serie, en realidad ella estuvo con William’, uno de ‘Los Acuña’ de la vida real. Ella se enamoró del ‘bad boy’”, afirmaron, Santiago y Billy, mismos que nos dieron un adelanto de cómo se comportaran sus personajes en esta fase del formato.

“De ‘Los Acuña’ hay varios cambios físicos, pero también en sus sentimientos y comportamientos, ya que es una nueva etapa, ellos crecieron, pero siguen manteniendo su esencia de negociantes. De ‘Los Acuña’ hay varios cambios físicos, pero también en sus sentimientos y comportamientos, ya que es una nueva etapa, ellos crecieron, pero siguen manteniendo su esencia de negociantes. Hay algo que tienen ‘Los Acuña’ y la serie en general es que todo es muy impredecible, hay muchos cambios de tiempo, estilo, hay muchos giros y emociones que le siguen dando ese plus diferencial”, añadieron.