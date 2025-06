Hijo de Pablo Escobar habló del robo de 9 millones de dólares por parte de su tía; era la herencia de su padre

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el narcotraficante colombiano más temido de la historia, líder del Cartel de Medellín. Su figura es central en la historia reciente de Colombia debido a su inmenso poder, riqueza y la violencia que generó. La esposa de Pablo Escobar fue Victoria Eugenia Henao, con quien se casó cuando ella tenía 15 años, teniendo dos hijos y ahora uno de ellos confesó

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Hijo de Pablo Escobar, habló del lado paternal y amoroso del capo del Cartel de Medellín: “Nunca me aconsejó mal”

Luego de unos complejos años, donde la violencia fue la protagonista en Colombia, para el 2 de diciembre de 1993 en Medellín fue abatido Pablo Escobar, donde su familia recibió protección y por ende, tuvo que alejarse del país por seguridad.

Con el paso de los años, sus hijos crecieron tomando diferentes caminos y desarrollándose en algunas temáticas. Sin embargo, uno de sus hijos no ha tenido problema en conceder entrevistas y dar detalles sobre lo que vivió en su niñez.

Juan Sebastián Marroquín, el nombre que adoptó Juan Pablo Escobar Henao, hijo del temido narcotraficante Pablo Escobar, estuvo haciendo parte de ‘Melo Montoya’ pódcast, donde se refirió al robo que sufrió por parte de su tía, a quien le contó el sitio en el que guardaba el dinero que le dejó su padre, la pregunta inicial fue “¿Y te dejó dinero tu papá?”, a lo que el hijo de Pablo Escobar aseguró:

“Sí, claro, me dejó 9 millones de dólares en efectivo. Se me acabó la plata para acabar el hotel, le dije a una tía porque la plata estaba en Medellín, yo no podía pagar la cuenta y todos los días el gerente hey, ¿dónde está la plata?, porque no solo era la comida de cinco o seis personas de nuestra familia, sino que teníamos todo un piso del hotel por seguridad para que nadie subiera alquilado.

Aparte de la comida de 150 hombres del ejército y la policía que nos cuidaban que no pedían hamburguesa, pedían langosta, whisky, champaña, la cuenta del hotel era tremenda y me quedé sin plata. Le dije a mi tía, le confié, era el único, yo donde sabía que estaba la plata y ese fue el último día que vi a mi tía y los 9 milones de dólares, se la llevó y qué bueno, que nos liberó de toda esa pendejada".