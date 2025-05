Jhonny Rivera le pidió a fans de Andy que lo ayuden para que él llene su propio Movistar Arena de Bogotá

Para millones de fanáticos del género popular en Colombia, el pererirano Jhonny Rivera ya tiene todas las condiciones y premios para sentarse en la misma mesa de gigantes como Darío Gómez y El Charrito Negro; caso contrario a su hijo Andy, que si bien tiene una exitosa carrera, aún no está en el mismo nivel de colegas como Maluma, J Balvin y Feid. Sin importar esto, Jhonny sigue apoyando a su ‘pelado’ y recientemente lo motivó para que llene uno de los escenarios más importantes del país.

PUBLICIDAD

El intérprete de ‘El intenso’, ‘Siga bebiendo’, y ‘Comprendí que te perdí’, no deja de sorprender a sus fanáticos con los logros en su vida, mismos que lo llevaron a hacer un ‘sold out’ en el Movistar Arena el pasado 3 de mayo, día en el que decidió consolidar de una vez por todas su relación con la caucana Jenny López, cantante a la que le lleva casi tres décadas por delante en edad, y a quien le pidió matrimonio frente a 13 mil personas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲>>> Jhonny Rivera se llevó miles de halagos por su ayuda a pequeño niño con discapacidad en las piernas

Jenny López y Jhonny Rivera Captura de pantalla

Pero los sueños de Rivera no se detienen y está a pocas boletas de concretar una nova meta, llenar nuevamente el escenario que antes era conocido como el Coliseo El Campín, y lo hará en el mes de septiembre con un show con el que seguirá festejando sus 20 años de trayectoria.

Es tal la motivación de Jhonny que se la quiso inculcar a su hijo Andy Rivera, para que él también cumpla este sueño; así lo contó en una de sus historias de Instagram:

“Él me dijo que era un campeón y me felicitó y yo le dije que hay que hacer el de él, me dijo que no, pero yo le respondí que así estaba yo de miedoso cuando anuncié el mío. Yo lo quiero convencer porque él tiene mucho público y un show increíble, hermoso”, expresó.