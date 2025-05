Rafael Santos amenazó con demanda a exesposa de Diomedes Díaz por “denigrar al Cacique”

Rafael Santos es un destacado cantante colombiano de vallenato, Rafael Santos Díaz, reconocido cantante vallenato y actor colombiano, e hijo del legendario Diomedes Díaz, “El Cacique de La Junta”, se encuentra envuelto en una reciente polémica familiar.

En las últimas semanas, Santos ha tenido fuertes roces con Betsy Liliana González, La Doctora, quien fuera una de las esposas de su padre. La tensión surgió a raíz de unas polémicas declaraciones de Rafael Santos en una entrevista, que han reavivado antiguas rencillas.

Betsy Liliana González, conocida popularmente como La Doctora apodo que le dio Diomedes en honor a su exitosa canción “La Doctora”, inspirada en su amor cuando ella estudiaba medicina en la Universidad Libre de Barranquilla, tuvo tres hijos con ‘El Cacique’, Luis Mariano, Betsy Liliana y Moisés Díaz, este último trágicamente fallecido en un accidente en Barranquilla en 2020.

Las recientes afirmaciones de Rafael Santos han sido el detonante del conflicto. “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, expresó Rafael Santos, haciendo una clara alusión a Betsy Liliana y a una supuesta agresión que habría sufrido Diomedes.

Ante estas graves acusaciones, Betsy Liliana no tardó en responder, elevando la temperatura de la disputa. La exesposa de Diomedes contraatacó insinuando que el propio Cacique se habría involucrado sentimentalmente con la esposa de Rafael Santos.

Esta acusación ha generado una profunda molestia en el hijo de Diomedes, quien ve en estas palabras un intento de dañar su imagen y la de su familia. La polémica entre Rafael Santos y Betsy Liliana González pone de manifiesto las complejas dinámicas familiares que a menudo rodean a las grandes figuras del folclor vallenato, y cómo el legado de Diomedes Díaz sigue generando controversia años después de su partida.

“Conmino formalmente a la señora Betsy Liliana González a abstenerse de repetir estos actos denigratorios. La hago directamente responsable por cualquier perjuicio a mi integridad personal y familiar que se derive de dichas acciones. De persistir en esta campaña de desprestigio, iniciaré las acciones legales que correspondan, allegando denuncia a la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el hijo del cantante.