Novia del ‘Flaco’ Solórzano aclaró si tiene tres meses de embarazo; recibió ataques en redes sociales

En pocos días, el Canal RCN le dirá adiós a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, quien contó con destacadas figuras, entre ellas Melissa Gate, Emiro Navarro, Yina Calderón y Karina García, que lograron ganarse el cariño del público. Sin embargo, solo uno de los finalistas serán quien se lleve el premio mayor de los 400 millones de pesos y apague las luces de esta casa. Pero, con la salida de varios de los participantes, salió a luz una nueva polémica, luego de que la novia del ‘flaco’ Solórzano aclarara si tiene tres meses de embarazo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Karina García, de ‘La casa de los famosos’ confesó si está siendo investigada por las autoridades

Una de las salidas que más les dolió a los habitantes de ‘La casa de los famosos’ y a los televidentes tuvo que ver con Fernando Solórzano, quien para muchos cumplió un rol de padre para el resto y por supuesto, su fuerte amistad con Melissa Gate trajo consigo el famoso “Lorena, las chanclas”. Es decir, que la pareja del actor no pasó de largo, alcanzando así una amplia visibilidad en redes, como modelo y también como actriz.

Sin embargo, en redes sociales se difundió un video en el que se aseguraba que la pareja del ‘Flaco’ Solórzano se encontraba en embarazo y actualmente tenía tres meses de gestación, donde la serie de críticas no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que el actor estuvo alrededor de cuatro meses en el ‘reality’ y ante el hecho Lorena Altamirano no se quedó callada y aseguró:

“Estoy embarazada y tengo tres meses, eso es lo que dicen una cuenta de TikTok que agarró un video mío y puso eso y la gente empezó a creer que eso era verdad (…) Fue el video en el que yo le daba el regalo a Fer del celular nuevo cuando salió de la casa (…) Vean el letrero Lorena está embarazada del ‘Flaco’ y acá abajo dice tiene tres meses (…)

Obviamente, yo empecé a ver todos los comentarios, ustedes se pasan y lo saben, vea, les voy a mostrar, o sea, es que se pasan. Obviamente que no estoy embarazada, lógico que no, es que las matemáticas no me dan (…) que ¿quién es el papá, ‘El flaco’ duró cuatro meses encerrado, está sin él cuatro meses y tiene tres meses de embarazo. Quedé yo, Dios mío, como la peor pareja, no, como se les ocurre, esto es totalmente falso. Claramente, no estoy embarazada de quién, como no, lógico que no (…) Más fiel, más juiciosa no puede ser. No me metan en chismes, bochinches y menos de embarazo".