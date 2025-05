Yina Calderón le respondió a la marca Montoc por no apoyarla durante el reality: “yo no los conocía”

´La Casa de los Famosos’ se ha caracterizado por la gran cantidad de patrocinadores que tiene, pues las marcas de diferentes productos ven la oportunidad perfecta para visibilizarse no solo en televisión nacional, sino también en el ámbito digital. El reality ha logrado estar en todas las redes sociales de manera constante, en parte por su trasmisión del 24/7 en la app de RCN.

PUBLICIDAD

Bebidas, alimentos, productos de aseo, y artículos de cuidado personal, son algunos de los nichos que se ven en la publicidad de la casa más famosa del país; pero hay un espacio en el que muchos quisieran poner su nombre, el ‘beauty’, espacio que en la anterior edición estaba totalmente colmado por los logos de Trendy.

Puede leer: Yina Calderón compartió los resultados de su operación, después de que los biopolímeros volvieran a afectarla

Aunque los descontentos nunca faltan, ya que uno de los patrocinadores mostró su disgusto por la “mala imagen” que algunos concursantes le están dando a la compañía. Se trató de la marca colombiana de maquillaje Montoc, quien remplazó a Trendy y ahora están en el espacio de Beuty, pero que tuvo inconvenientes por lo que estaba sucediendo con los participantes.

Varias peleas, sobre todo de parte de “Las Chicas Fuego” se dieron en el beuty, donde se hacían fuertes comentarios, entre ellas imagen que para la marca no representaba lo que son como empresas. Ahora Yina Calderón tras su salida se enteró del comunicado de Montoc, por lo que les envió un mensaje por medio de sus historias de Instagram.

“La marca Montoc hizo un comunicado en el que no aceptaban que yo, en donde estaba la marca, hiciera contenido de chisme, de polémica porque no les identificaba. Con razón me sacan de ahí, pero, ¿qué hacen metiéndose a un reality show? O sea, cualquiera que vea un reality se imagina peleas, amores, controversias, chismes. No es nada contra la marca, yo amo Montoc (...) tanto azaré por eso”

¿Cuál fue el comunicado de Montoc?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Montoc se manifestó en contra lo que esta sucediendo en la casa:

PUBLICIDAD

“Como marca, creemos en el poder del maquillaje para contar historias, construir identidad y crear comunidad. Por eso, nos duele ver cómo un espacio pensado para el autocuidado, unir y realzar la belleza se ha transformado en un espacio que no refleja lo que somos como marca. Hoy tomamos distancia en cualquier narrativa que promueva el irrespeto, estamos trabajando activamente para recuperar la esencia del cuarto beauty de la casa más famosa de Colombia. Los estamos escuchando. Gracias a cada persona que alza la voz y nos hace saber qué sucede allí. Nos mueven los mismos valores que a ustedes: respeto, armonía y paz”, se lee en la misiva.