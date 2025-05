Terapeuta enseña cómo atraer a la gente con la mente y el video es viral en redes

Su nombre es Flor Zarzoso, una terapeuta que desde las redes sociales ofrece tips de telepatía y manifestación para ayudar a las personas, así como el de cómo atraer a la gente con la mente.

En uno de los videos aseguró que hay un poder que tenemos todos, pero que no sabemos cómo utilizarlo, y no es magia, sino ciencia, y se trata de la conexión que hay entre las mentes, la cual aseveró que no es un mito.

Precisó que al menos dos de los científicos más conocidos investigaron el fenómeno de la telepatía y el campo morfogénico, que sugirieron que las mentes están conectadas, más allá de lo físico. Para ello citó parte referente del neurofisiólogo y psicólogo mexicano Jacobo Grinberg. “Incluso, Jacobo Grinberg, hablaba de cómo nuestra intención puede influir en otra persona a través de la red de la conciencia”, dijo Zarzoso.

Inmediatamente compartió un experimento que lo prueba y ejercicios prácticos para intentar atraer a la gente con la mente, basándose en un estudio que midió cómo dos personas se conectan a través de la mente, pese a estar en habitaciones separadas.

“En el experimento una persona meditaba enfocándose intensamente en la otra, mientras esto ocurría los instrumentos mostraban que las mentes empezaban a vibrar en la misma frecuencia. ¿Qué significa esto? Que con la suficiente intención podes influir en la mente de alguien más, incluso estando lejos”, dijo.

¿Cómo atraer con la mente?

La terapeuta precisó que para saber cómo atraer a alguien con la mente solo hay que seguir los siguientes pasos:

Buscar un lugar tranquilo donde nadie moleste.

Visualizar claramente a la persona en la mente. Para esto agregó imaginar que está al frente o buscar una fotografía de la persona para tener presente los detalles.

Generar una emoción poderosa como gratitud o alegría asociada a la persona.

Repetir mentalmente “piensa en mí” con calma y seguridad.

Enviar mentalmente una imagen de algo que los conecte, puede ser un lugar, canción, comida o algún recuerdo que compartieron o tengan en común.

“Vamos a anclar la emoción, lo importante es mantener la emoción elevada porque es realmente lo que transite el mensaje. Tu cerebro y corazón generan un campo electromagnético que es percibido por el otro, incluso a niveles inconscientes”, finalizó diciendo que nada es casualidad y que es el poder la mente.