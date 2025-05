Andrea Valdiri le respondió a Yina Calderón tras entrar a ‘La casa de los famosos Colombia 2’

La llegada de Andrea Valdiri a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ durante la gala 116 derivó en una ola de reacciones luego que entró bajo la modalidad de congelado para darle un mensaje a La Jesuu quien reingresó a competencia semanas atrás.

PUBLICIDAD

Lea también: Andrea Valdiri y La Jesuu se reconciliaron en ‘La casa de los famosos Colombia 2’: “estoy aquí para pedirte perdón”

Tras dejarle unas palabras a La Jesuu la bailarina estuvo de invitada en ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes le cuestionaron sobre las declaraciones que dio Yina Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón de Andrea Valdiri?

Y es que es de recordar que cuando Yina Calderón fue eliminada de la competencia, se refirió a Andrea Valdiri diciendo que a “La Jesuu creo que la está apoyando Valdiri, que le mandó unos vestidos, estuve viendo, como siempre Valdiri una aprovechada, se aprovecha del momento y la popularidad del reality, para enviarle vestidos porque antes no le daban vestido”, dijo Yina Calderón.

Karen Sevillano le indicó a la bailarina que Yina Calderón había dicho que “La Valdiri está apagada y que por eso es que vino para acá”, a lo que Andrea Valdiri respondió de manera tajante y usando una de las frases de la DJ.

Andrea Valdiri responde a Yina Calderón

“Hermana, yo no soy poste para estar prendida o apagada, yo no soy linterna para pasar electricidad, yo lo que estoy es llena de energía y vida a mis 34 años con dos hijas. Los números no mienten aquí, estaba por México, haciendo ruedas de prensa, yo a como dice ella: yo no peleo con locales, yo peleo con internacionales”, dijo Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri indicó que Yina Calderón le había pedido disculpas en el Carnaval Gay de Barranquilla y que ahora volvió a atacarla, “yo no sé si las disculpas las da de corazón o de la boca para afuera, ya yo no creo”.