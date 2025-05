Andrea Valdiri y La Jesuu se reconciliaron en ‘La casa de los famosos Colombia 2’: “estoy aquí para pedirte perdón”

La gala 116 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ derivó en uno de los momentos más esperados para los seguidores de La Jesuu y no es más que la reconciliación con Andrea Valdiri.

La Jesuu y Andrea Valdiri eran grandes amigas, pero diversas diferencias meses atrás las llevaron a poner fin a su relación. Días atrás La Jesuu reveló durante un brunch que lamentó que se acabara la amistad con Andrea Valdiri.

Pero la bailarina ha estado moviéndose desde el reingreso de la caleña a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ al punto hasta de enviarle ropa, por lo que el encuentro entre ambas sería conmovedor.

“Jesuu no te muevas”, grito Andrea Valdiri y le indicó que recibió su mensaje, pero que no le pudo responder y al otro día entró a la casa “pero me tienes a mi machi, y tienes a todas las machis apoyándote”. Seguidamente le entregó dos muñecas, las cuales simulan ser las dos el día del cumpleaños de la bailarina.

“Siéntete merecedora de este juego, los últimos serán los primeros. Espero que te haya gustado la ropita que te mandé con mucho amor, con mucho cariño. Negra, créetelas, porque Dios te dio una segunda oportunidad tú también mereces estar en la final, muéstrame esa berraquera hermana, peluca”.

Le pidió recordar el motivo por el que la siguen y que no está en deuda con nadie, y que ese premio lo necesita, le aseguró que no la dejará y que la apoyará cada vez que entre a la placa.

“Te amo con mi vida, juega hermana, no te tomes nada a pecho. Aquí no hay amistades, todos están jugando. Machi, ya sabes, con toda. Te amo. No te voy a abandonar, te lo prometí. Aquí estoy también para pedirte perdón por ese orgullo tan asqueroso que uno tiene como persona y como amiga”, dijo Andrea Valdiri.

Seguidamente agradeció a Altafulla por apoyar a La Jesuu y les pidió crear contenido para los televidentes que están viendo ‘La casa de los famosos Colombia 2’.