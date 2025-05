Marcelo Cezán confesó que llegó a la calle del cartucho tras salir de una fiesta, “estaba poseído”

Marcelo Cezán es uno de los actores y presentadores más famosos en la industria del entretenimiento, pues durante más de 15 años ha logrado consolidar una carrera que ha traído consigo el cariño de la gente, destacándose principalmente en programas como ‘Bravissímo’, ‘Me llaman Lolita’ y actualmente forma parte de ‘La casa de los famosos’ en compañía de Carla Giraldo. Sin embargo, a pesar de su éxito, el también cantante ha tenido que afrontar fuertes crisis a lo largo de su vida.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Michelle Gutty estará separada de Marcelo Cezán por alrededor de dos años, ¿divorcio a la vista?

Cezán durante años se ha encargado de acompañar las mañanas de los televidentes a lo largo de los fines de semana bajo el programa ‘Bravissímo’ que lo ha llevado a convertirse en el presentador más querido y por ende, una figura en los hogares colombianos, aplaudiendo así su participación en ‘La casa de los famosos’.

Pero en medio de la visibilidad del presentador, que con el paso de los días sigue aumentando, ahora se tomó el tiempo para hacer parte del pódcast ‘El placer de tenerte’, contando las diferentes etapas que ha atravesado a lo largo de su vida, pero sin duda, la que lo marcó tuvo que ver con la crisis que afrontó durante 15 años en medio de rumbas, alcohol, drogas, lo que lo llevó a tocar fondo, perder algunos trabajos e incluso, como según él lo comentó estar disgustado con sus padres a quienes después les pidió perdón.

“Yo un día llegué al cartucho aquí en Bogotá a buscar algo, en pijama recuerdo las babuchas y yo ya del desespero a las 3 de la mañana no me acuerdo bien. Me imagino que estaba en una fiesta, se acabó todo y yo dije, vamos para allá a buscar, porque queremos seguir (…) Era un espíritu en mí, estaba poseído literalmente, esa es la verdadera posesión espiritual. Cuando o entro al cartucho que entro a ese mundo, viene un ángel, me reconoce un habitante de calle, me reconoce, ‘usted qué está haciendo aquí Marcelo’ venga y me saca literalmente a las patadas, imagínate que habría podido pasar", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Marcelo Cezán.