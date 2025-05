Gamboa del ‘Desafío XX’ rompió el silencio sobre lo que le hicieron en el reality de Caracol

Camila Gamboa Monsalve, más conocida como Gamboa del ‘Desafío XX’ de 2024, fue una de las participantes que llegó a la Ciudad de La Cajas a luchar por levantar la copa, pero que se convirtió en la primera participante en salir del reality de Caracol por recomendación médica.

La participante hizo su oficial su salida en el capítulo 13 del ‘Desafío XX’ luego de sufrir de vértigo días antes. “Desafiantes, Gamboa hizo oficial su renuncia ante sus compañeros de equipo, así que Gamboa, llegó el momento de decir adiós y abandonar la ciudadela del Desafío 20 años”, dijo Andrea Serna en ese momento.

Renzo, Gamboa y Alejo del 'Desafío XX' Foto: captura de YouTube

Pero días antes Gamboa se sacrificó por sus compañeras cuando a su equipo Omega le tocó cargar con el peso de un castigo, que terminó siendo el temido corte de cabello que iba para una mujer y dos hombres.

El corte de cabello a Gamboa en ‘Desafío XX’

Uno de los desafiantes invitados asumió el castigo en visto que la barbera se lo negó a Campanita por tener poco, y momentos después llegó el turno de Gamboa, a quien se creía que sería como siempre se ha hecho: dejarle poco. Pero fue lo contrario la raparon totalmente.

Recientemente estuvo de invitada en el podcast de ‘Afro Diversas’ y confesó lo que vivió en el momento, pese a que aseguró que nunca había querido hablar del tema y más porque ya ha pasado un año del momento.

“Además porque ellas no se lo iban a cortar. Obviamente fue un momento en el que Colombia como ‘wow, qué bonito gesto’, pero también estuvo la otra cara que era como es que ‘ella lo tenía más corto, ella lo tenía más fácil’. Además, que mi corte de cabello hace parte de mi esencia, o sea, a mí me costó años poder encontrar mi corte de cabello, o sea, la manera en la que me gustaba verme. Yo ya venía enferma y ese momento fue como el golpe mental más heavy que yo pude sentir durante el reality” dijo Gamboa.