‘Óscar Agudelo’ fue eliminado de ‘Yo Me Llamo’; una gripa acabo con su última ‘vida’

Óscar Agudelo Yo Me Llamo

Tras el final de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, Caracol TV tomó la decisión de emitir capítulos doble de ‘Yo Me Llamo’, el 16 y 17 de mayo, y justamente en uno de ellos un imitador tuvo que decir adiós, como lo hizo ‘Martín Elías’ en el capítulo 82.

El escenario del Templo de la Imitación volvió a recibir a los participantes que estaban en riesgo; y en la noche de este viernes, ‘Luis Alfonso’, ‘Pitbull’, ‘Óscar Agudelo’, ‘Gilberto Santa Rosa’, ‘Rafael’ y ‘Jim Morrison’, se la lucharon para continuar en competencia.

Pero previo al veredicto final, ‘Agudelo’ tuvo una situación bastante delicada, luego de quedarse sin voz en su show, debido a una fuerte gripa que los estaba afectando, lo que llevó a Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola a parar su recital.

Finalmente, ‘Pitbull’ y ‘Agudelo’ tuvieron una oportunidad para seguir con el sueño de heredar la corona de ‘Carín León’ (Juan Carlos Parra), ganador de la entrega anterior. Por su parte, el imitador del artista cubano cantó la letra de ‘Como yo le doy’ para salvarse y ‘Agudelo’ las líricas de ‘Quisiera amarte menos’. Como era de esperarse y tras el llamado de ‘Búfalo’, ‘Óscar’ tuvo que decir adiós.

Cabe acotar que días atrás la viuda del Óscar Agudelo de la vida real, Edith Torres, le llevó varios regalos, dentro de ellos un corbatín y unos zapatos del artista, además de las siguientes emotivas palabras: “Me da mucha emoción el homenaje que le estás haciendo a mi esposo. (...) Tiene la voz, pero le hace falta mucho, con todo respeto, ya que el maestro Óscar Agudelo era una voz nasal. Él era una persona que no expresaba mucho, pero lo que expresaba lo expresaba con el corazón, con sentimiento”.