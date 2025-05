Yina Calderón regresó a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con regaño a La Toxi Costeña: “por amor a tus hijos”

Yina Calderón se convirtió en la décima octava eliminada da ‘La casa de los famosos Colombia 2’ al conseguir solo el 9,94 % de los votos de las recientes votaciones, pero retornó el reality de RCN con un mensaje.

La salida de Yina se dio en medio de la doble eliminación de la denominada “semana del juicio final”. En su aparición dijo que había logrado su cometido y que gracias al país se convirtió en la villana numero uno de la temporada.

Marcelo Cezán, Yina Calderón y Carla Giraldo de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Toxi, te quiero, aprecio y valoro tu amistad, quiero verte en la final que representes las chicas fuego, pero necesito por favor y por amor a tus hijos que le bajes a la grosería, lo necesito que hagas un compromiso contigo misma, no más grosería, porque La Toxi tiene para mostrar sabor, humildad y lo que la caracteriza, promételo Toxi no más”, dijo Yina Calderón.

Yina Calderón y su mensaje a los demás participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Seguidamente instó a cada uno de los participantes a seguir en sus respectivas secciones, pero con mucha más fuerza para posicionarlas, pues indicó que cada uno tendrá oportunidades de trabajo al salir.

“Necesito que termínenos esta temporada como es y cómo nos lo merecemos, a levantarse, a despertarse, vinimos no a dormir, vinimos no a pasear, vinimos a generar contenido. Me lo van a agradecer más adelante. Flaco, Mateo, Camilo, La Jesuu, Altafulla, Melissa, La Toxi, fue un placer haberles amargado la vida. los espero afuera”, dijo Yina Calderón.

El paso de Yina Calderón por ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Desde su polémico anuncio como participante del reality de RCN Yina Calderón se apoderó de los focos al insultar a La Liendra y Melissa Gate. A los pocos días de competencia tuvo un fuerte enfrentamiento con Melissa Gate y prosiguió así por varias semanas.

En su paso por el reality fue sancionada en cinco oportunidades: por meterse con el hijo de Melissa Gate, por tratar mal a Karen Sevillano y no participar en una dinámica de la presentadora.

Luego por moverse y hablar en su congelado cuando la visitó su hermana Leonela, seguidamente por tratar mal a Manelyk González quien fue la participante de intercambio. Y la última por cruzar el límite del respeto con La Jesuu en su reingreso a ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

Yina Calderón además destacó por los vestidos que lucía en cada nominación y gala de eliminación, pues estos estaban llenos de excentricidad que se convertían en virales en plenas galas.