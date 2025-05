La Toxi Costeña quedó afectada por la salida de Yina Calderón: “iba a ser yo”

Yina Calderón se convirtió en la décima octava participante eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’, y primera de la semana en lo que es la doble eliminación, en el capítulo 109 del reality de RCN, dejando sola a La Toxi Costeña.

Es de recordar que en la pasada gala de eliminación los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo fueron dando los nombres de los que regresaban a la casa, y los primeros en ingresar fueron Camilo Trujillo, La Jesuu y Altafulla, dejando a La Toxi Costeña y Yina Calderón tomadas de mano. La Toxi Costeña se quedó al obtener el 13,67 % y finalmente Yina Calderón se fue al conseguir solo el 9,94 % de los votos.

La Toxi Costeña y Yina Calderón de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Pese a que la salida de Yina Calderón derivó en una ola de celebración en las redes sociales y también en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ a cargado de La Jesuu y Altafulla, para La Toxi Costeña el panorama es distinto, pues fue su amiga desde el primer día de la competencia.

“Siempre pensé que, si se iba una primero, iba a ser yo. O sea, todavía estoy super sorprendida. Hoy es un día raro, siempre había estado con la vieja, no sé, es muy extraño, aunque bueno, ya es muy normal que vayamos saliendo porque ya está que se acaba la vaina, pero no dejo de sentir tristeza, pues porque aquí todo el mundo ya está como de a dos, pues se siente uno un poquito solo, como un poquito perdido”, dijo La Toxi Costeña.

Indicó que no se echará a la pena y ponerse a llorar, por lo que ahora no desestima que regrese a la placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’, ya que la única forma de librarse de ella sería ganando el liderazgo, ya que no hay poder de salvación.