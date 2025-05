Yina Calderón dejó a Karen Sevillano con la boca abierta tras lo que confesó en ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Luego de la gala 111 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la que se dio el último mensaje de Yina Calderón para sus excompañeros estuvo de invitada en ‘El After’ con las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrio.

PUBLICIDAD

Lea también: Melissa Gate de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ rompió el silencio sobre las recomendaciones que dio Yina Calderón

En su participación se refirió a dos famosos en específico, pues se fue con toda contra Westcol y con la bailarina Andrea Valdiri, lo que generó sensación tras las fuertes palabras que dijo.

“Westcol, yo no sé qué pasa contigo, eh… tal vez te gusto, a mí no me gustas tú, porque no me gustan cachetones ni bajitos. Dinero, pues tengo yo. Entonces, mándame la hoja de vida, yo analizo mi amor, porque subí de categoría. Si me sirves, te respondo, pero si no te respondo es porque literal no me sirves para nada”, dijo Yina Calderón.

Ante las declaraciones de la exparticipante la presentadora Karen Sevillano no dudó en reaccionar con cara de sorpresa que incluyó hasta quedar con la boca abierta y dijo “ni cachetones ni bajitos acaba de decir Yina”.

Yina Calderón agregó que solo “villanos internacionales, ahorita voy a agarrarme con villanos internacionales” y recordó lo que fueron sus peleas con Manelyk en pleno intercambio de ‘La casa de los famosos All-Stars’ y con el actor Alfredo Adame en una conexión entre las dos casas, en la que el mexicano la mandó de regreso a la escuela.

Al mostrarle los porcentajes de las votaciones en las que Altafulla consiguió 33,95 %; Camilo Trujillo 22,21 %; La Jesuu 20,23 %; La Toxi Costeña 13,67 % y finalmente Yina Calderón con solo el 9,94 % de los votos se refirió a los números alcanzados por la caleña para lanzarle pullas a Andrea Valdiri.

PUBLICIDAD

Porcentajes de votaciones de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“La Jesuu 20 % creo que la está apoyando Valdiri, que le mandó unos vestidos, estuve viendo, como siempre Valdiri una aprovechada, se aprovecha del momento y la popularidad del reality, para enviarle vestidos porque antes no le daban vestido”, dijo Yina Calderón.