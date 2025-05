Melissa Gate de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ rompió el silencio sobre las recomendaciones que dio Yina Calderón

En el día de convivencia 111 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tal parece que los aspirantes al top 7 del reality de RCN empezaron a poner en práctica los consejos que dio Yina Calderón cuando sorprendió a todos con sus palabras en el último mensaje a sus excompañeros y ese es el caso de Melissa Gate.

Y es que en el área del gimnasio Melissa Gate le increpó a Fernando ‘El Flaco’ Solórzano estar sentado y no generar contenido, y esto trajo como resultado una divertida discusión entre ambos.

“Nosotros estábamos haciendo contenido físico”, dijo Fernando ‘El Flaco’ Solórzano mientras Melissa Gate le reclamaba de manera divertida con el tono de voz que ha usado recientemente y recordarle lo que dijo Yina Calderón “que durmiendo no van a conseguir salir adelante, nuestra gestora de paz, además”.

¿Qué dijo Yina Calderón en su mensaje?

Es de recordar que durante el capítulo 110 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Yina Calderón apareció como nunca antes, pues lo hizo con una sonrisa y en vez de atacar a sus compañeros, tal y como se esperaba, terminó siendo todo lo contrario.

Lo primero que hizo fue decir que su juego se había acabado, por ende, no atacaría a nadie y lo que hizo fue dar consejos por el bien del final de la temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’.

“Necesito que termínenos esta temporada como es y cómo nos lo merecemos, a levantarse, a despertarse, vinimos no a dormir, vinimos no a pasear, vinimos a generar contenido. Me lo van a agradecer más adelante. Flaco, Mateo, Camilo, La Jesuu, Altafulla, Melissa, La Toxi, fue un placer haberles amargado la vida. los espero afuera”, dijo Yina Calderón.

En el momento que Yina Calderón habló Melissa Gate exclamo “claro, patrona”, sin embargo, tiempo después regresó ‘El bo-chin-che’ a cargo de La Toxi Costeña, junto a Mateo ‘Peluche’ Varela y sorprendentemente Camilo Trujillo.