La Abuela de ‘La Casa de los Famosos’ se reencontró con Don Mauricio y no dudó en robarle un beso

‘La Casa de los Famosos 2′ que llegó a las pantallas del Canal RCN a inicios del 2025, ha logrado ser todo un fenómeno, contando con una gran audiencia que sigue el programa las 24 horas del día. Este cada vez se acerca más a su recta final y los perfiles para que sean los ganadores están claros desde hace bastante tiempo. Por el momento, los famosos que siguen en la competencia son Mateo ‘Peluche’, La Jesuu, Flaco Solórzano, Camilo Trujillo, Altafulla, Toxicosteña, Emiro y Melissa Gate.

PUBLICIDAD

Puede leer: Hijo de La Abuela se roba toda la atención de los televidentes con su visita a La Casa de los Famosos

Por otro lado, algunos de los famosos que hicieron parte de la competencia se reunieron el jueves 15 de mayo en Medellín, esto organizado por La Liendra y novia, Dani Duque. La pareja invitó a varios de los participantes; el que llegaría primero fue Don Mauricio, que nunca fue eliminado, sino que tuvo que salir de la casa por complicaciones de salud. Al evento también llegó Coco, Yaya Muñoz con su novio, Jose Rodríguez, Lady Tabares y La Abuela, quien lo primero que hizo al llegar, fue ir a saludar a al señor Mauricio de beso en la boca de forma desprevenida.

La abuela siempre se destacó en el reality por sus ocurrencias, al contrario que Don Mauricio, quien era muy reservado, pero a pesar de todas sus diferencias en la casa, ambos compartían especiales momentos, alguno de ellos coqueteo de parte de la irreverente Abuela.

Los televidentes expresan su disgusto ante RCN

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel la forma, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar la noticia de que su amiga, Epa Colombia se encuentra en la cárcel.

“Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron súper linda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“”Puedes llorar? ¿Esta es tu casa? ¿Y la enfocan más? ¿En vez de dar pausa a comerciales? No es de mi agrado Yina, pero tampoco para que le hagan esto cuando vienen de estar encerrados y los cuidan de no darles el celular por estabilidad mental, esto les pareció bueno" son algunos de los comentarios.