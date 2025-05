Erika Zapata, de Noticias Caracol, confesó los momentos de depresión y soledad que vivió, “desorientada en el universo”

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más conocidas de Noticias Caracol, pues año tras año se ha convertido en una de las más queridas por parte de los televidentes debido a su carisma, estilo único y espontaneidad frente a la pantalla chica, visibilizando los diferentes hechos que rodean al Valle de Aburrá, rol que ha adelantado durante más de cuatro años.

La paisa más allá de ganarse el cariño de grandes y chicos, también ha sacado a flote las diferentes situaciones que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida y como logró cumplir cada uno de sus sueños. Una de sus más recientes apariciones a través de las redes sociales trajo consigo que comentara los momentos de depresión y ansiedad que vivió.

“TBT. Mis primeras veces en el noticiero. Mi trabajo ha significado para mí una de las mejores partes de mi vida. Antes yo estaba perdida en el mundo, no sabía si realmente servía para esto y pocas personas creían en mí. Siempre le oraba a Dios que me mostrara el camino porque me sentía muy triste y todo era depresión y soledad. Es maluco sentirse desorientado en el universo.

Pero la vida y Dios se acuerdan de uno y me dieron esta oportunidad que disfruto todos los días, que me hace feliz, que me ha hecho conocer gente muy buena, que me ha hecho mejorar y sentirme muy orgullosa de lo que soy. Es bonito ser feliz y hacer lo que uno ama. Para mí era imposible llegar aquí y acá vamos: llenos de ilusiones, con ganas de hacer las cosas mejor cada día y ya no perdidos en el mundo, sino con ganas de comerme el mundo entero”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Erika Zapata.

Ante la respectiva publicación, los seguidores de la presentadora de Noticias Caracol, destacaron el cariño que le tienen y su talento ante las cámaras.

¿Por qué Erika Zapata, de Noticias Caracol, por poco deja la universidad?

Erika Zapata, de Noticias Caracol, en medio de una entrevista confesó que fue víctima de bullying por sus compañeros universitarios, que incluso llegó a las lágrimas. Sus compañeros, según ella, la molestaron por usar los mismos pantalones: “una vez me hicieron chillar mucho porque yo parecía con pantalones formulados, yo no tenía sino los mismos pantalones. Entonces que iba a hacer si no había plata para más cosas (…) Unos pantalones azul nube y una pelada me humilló, ‘¿es que usted no tiene más pantalones’? Y yo no, es que los tengo repetido", agregó Erika Zapata, de Noticias Caracol.