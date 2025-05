Daniela Ospina confesó cómo es la verdadera relación con su hermano, David Ospina

Daniela Ospina es una figura de la farándula nacional, que inició siendo empresaria y creadora de contenido, dándose a conocer también por su matrimonio con el conocido futbolista, James Rodríguez, con quien tuvo a su hija Salomé y a pesar de que su separación se dio años más tarde, la paisa volvió a encontrar el amor en Gabriel Coronel, con quien sostuvo un noviazgo, posteriormente se casó y se convirtió nuevamente en madre de Lorenzo.

Luego de su separación de James Rodríguez, la empresaria buscó radicarse en Miami con Salomé y por ende, alcanzando una mayor visibilidad con su propia marca ‘Dan Five’, enfocada en conjuntos deportivos para mujeres, sin embargo, Colombia siempre sigue presente en su corazón y aun desde que su hermano, el arquero, David Ospina desde hace un tiempo forma parte de Atlético Nacional.

Con el fin de adquirir la residencia estadounidense, tuvo que quedarse en el mencionado país, situación que no la tenía tan feliz, ya que ha sido evidente la buena relación con su hermano, David y por ende, desde su rol como tía de Dulce y Máximo.

“Con mi hermano, si he peleado tres veces en la vida, ha sido mucho, sí, no, no es. Mi hermano, demasiado tranquilo, es super raro contarlo, pero de verdad mi hermano, no hay con quien pelear. Yo sí he sido más pataletosa, la que habla, la que grita, pero mi hermano, todo lo opuesto, tranquilo en sus cosas, nunca dio nada que hacer, el niño bueno, el mejor en el colegio. De hecho era super difícil, mi mamá todo era mire a su hermano, mire a su hermano. Él todavía sigue siendo esa persona”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniela Ospina durante una entrevista para ‘Deje el chou’.

¿Cuál es el deporte que practica Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez?

Desde hace varios meses, Salomé hace parte de un equipo de voleibol, donde la paisa dejó claro que ella fue la que decidió practicar este deporte, pues nunca ha querido presionarla. Por supuesto, la exesposa de James la ha estado acompañando en cada uno de sus partidos y a pesar de que lleva poco tiempo en este deporte, ha logrado destacarse a tal punto que por segunda vez junto a su equipo se llevó el premio: “Por tu sonrisa, todo”, fueron las declaraciones que añadió Daniela Ospina a algunas imágenes.