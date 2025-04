Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, puso en líos a su mamá por culpa de David Ospina

Daniela Ospina es una exdeportista, empresaria y creadora de contenido, quien desde hace un tiempo dejó Colombia para radicarse en Miami y por ende, seguir adelante con su marca de ropa deportiva ‘Dan Five’. Esta decisión estuvo encaminada luego de su ruptura con James Rodríguez, quien fue su esposo durante más de cinco años y antes de llegar al altar le dieron la bienvenida a su hija, Salomé. Actualmente, la paisa se encuentra en otra etapa de su vida, volviendo a convertirse en madre de Lorenzo en compañía de su pareja, Gabriel Coronel, teniendo la familia que siempre soñó.

Daniela en los últimos años ha buscado dar a conocer su empresa y aunque no ha sido sencillo, las redes sociales han sido un gran trampolín en medio de este camino. Pero no solo las ha utilizado para promocionar sus nuevas colecciones, sino también para crear una comunidad que anda al pendiente de cada una de sus apariciones, ya que la paisa muestra varios detalles de su vida.

Para sus seguidores no resulta nada extraño, los celos de Daniela con su hermano David, pues deja claro que el famoso arquero es el favorito de su mamá, lo que sus fans han aprovechado para burlarse de ella en algunas ocasiones. Ahora, durante su más reciente aparición, la exesposa de James Rodríguez evidenció un caso similar que le fue compartido y en el que agregó:

“Mi mamá tiene 2 brazos y los dos los usó para abrazar a mi hermano. Ustedes son terribles, no voy a dar nombres, pero varios o muchos me han mandado esta imagen de Lucía y David Ospina y después mi mamá ni me abraza y me regaña. Mamá que conste que no la vi yo… todo el mundo la vio y me la mando", fueron las declaraciones que añadió Daniela Ospina.

¿Cuántos sobrinos tiene Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez?

Daniela Ospina, la exesposa de James Rodríguez, tiene dos sobrinos, que son fruto del matrimonio de David Ospina con Jessica Sterling, quienes son Dulce María, que hace pocas semanas alcanzó sus 15 años de edad, y Maximiliano, el menor de la familia, que estaría sobre sus 10 años de edad.

Cabe resaltar que el cariño de Daniela por sus sobrinos se hace más que evidente en cada uno de sus encuentros.