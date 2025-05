Influencer nombró Claudia López a su rata mascota; aseguró que la exalcaldesa de Bogotá se habría molestado

Una inusual controversia ha surgido en redes sociales, protagonizada por una influencer y su mascota: una rata llamada Claudia López. La elección del nombre, evidentemente similar al de la exalcaldesa de Bogotá, ha generado un intenso debate entre los usuarios, dividiendo opiniones sobre si se trata de una broma inofensiva o de una falta de respeto.

La influencer, conocida por su contenido humorístico y su afición por los animales exóticos, compartió videos y fotografías de su rata, a quien cariñosamente llama Claudia López.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron, atrayendo tanto comentarios de apoyo como fuertes críticas. Algunos usuarios encontraron la situación divertida, destacando el carácter irreverente de la influencer y su libertad para nombrar a su mascota como desee. Sin embargo, otros consideran que el nombre es una burla directa a la exalcaldesa, interpretándolo como una falta de respeto hacia la figura pública y su cargo.

En medio de la creciente polémica, el influencer mexicano Mau López, cuyo apellido coincide con el de la exalcaldesa, tomó la palabra para aclarar que la rata lleva su apellido, no el de la política. “Se apellida López por mí, no por ti. Ella no tiene nada que ver, solo quiere figurar”, declaró Mau López en un video que se viralizó rápidamente. El influencer mexicano pidió explícitamente que no se molestara a la exalcaldesa por la situación, subrayando que la elección del nombre de la mascota no tiene ninguna connotación política.

¿Quién es Mau López, influencer mexicano?

Su nombre de nacimiento es Mauricio López Castaldi, y nació en Mérida, Yucatán, México. Es conocido por su contenido en TikTok, donde tiene un número significativo de seguidores. Algunas fuentes mencionan que también ha trabajado como modelo y tuvo un pequeño papel en la caricatura “Dora la Exploradora” cuando era niño.