Hijo de Sandra Reyes le envió un mensaje al cielo y celebró el que sería el cumpleaños 50 de la actriz

El pasado domingo primero de diciembre el mundo del entretenimiento colombiano quedó totalmente entristecido tras el fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, mujer que partió de este mundo a los 49 años. Justamente para lo que sería su cumpleaños 50, su hijo decidió hacerle un emotivo homenaje.

PUBLICIDAD

“Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos”, fueron las palabras con las que Nicolás Reyes, primo de Sandra, le dio a conocer a sus fans que ella había fallecido, tras enfrentar una dura lucha contra el cáncer de seno, algo que había mantenido en secreto y que solo conocía su entorno cercano.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Caracol ya le tiene reemplazo a ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’; este es el programa que tomará su lugar

Fallece Sandra Reyes (Google)

‘Rigo’, ‘Metástasis’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Pedro el escamoso’, y ‘Tres milagros’, fueron algunas de las novelas en las que resaltó Reyes, dejando en el camino grandes amigos como Alina Lozano, una de sus colegas que se derrumbó al conocer su deceso:

“Se fue una de las más grandes mujeres. Como artista, como persona. Mi ‘Sandrita’ me cogiste mal parqueada con esta noticia. (...)Hoy les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo. La muerte está al ‘ladito’, ‘Sandrita’, te quiero”, manifestó en su momento la pareja del influencer Jim Velásquez.

Los meses han pasado y el legado de Sandra sigue extendiéndose debido a los homenajes que le han hecho los canales en los que trabajo como Caracol y RCN; a esto se le sumó una emotiva publicación que realizó su hijo Gerónimo por medio de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula más de 5.000 seguidores.

“Feliz cumpleaños a la mejor madre que pude tener, siempre estás conmigo y siempre siento tu amor”, fueron las palabras con las que ‘Gero’ le envío un mensaje al cielo a la mujer que le dio la vida.