“Yo no puedo pagar toda una estación de TransMilenio”: Epa Colombia pide conciliar el pago de la indemnización

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, continúa tratando de impugnar su condena de más de cinco años de prisión, por delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, cometidos durante el paro nacional de 2019.

PUBLICIDAD

Lea también: Revelan videos claves previos a la muerte de David Nocua, el niño que murió cerca del río Tunjuelo

Lo último que se pudo conocer, es que la juez que lleva su caso, le negó la solicitud de prisión domiciliaria, donde la defensa de Barrera señalaba ser madre cabeza de familia y la encargada del sostenimiento económico de su hogar.

Sin embargo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá concluyó “no existe evidencia de la ausencia o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de los demás miembros de la familia”.

Ante esto, se filtró un video en el que la influecer asegura estar arrepentida y expresa querer conciliar.

“Yo anhelo conciliar, yo saldré ante los medios de comunicación a decir que me equivoqué, que lo que hice estuvo muy mal, que yo si deseo reparar las víctimas y pedir disculpas al país por los hechos que cometí en aquel 2019″, dijo Epa Colombia.

Más adelante, Daneidy Barrera aseguró que cuando cometió los actos vandálicos, la estación estaba cerrada y y destruida, por lo que solicitó que se le cobrara lo justo.

PUBLICIDAD

“Es muy importante recalcar que estábamos en medio de las protestas y que ya la estación de TransMilenio venía unos días atrás cerrada, entonces que me cobrarán no dos mil, tres mil, ni siete mil, ni veinte mil millones sino me cobraran lo justo, lo que realmente yo dañé que fueron tres vidrios y que estoy dispuesta a pagar”, explicó la creadora de contenido.

Finalmente, Epa Colombia señaló que la cantidad que se le cobra como indemnización es de $600 a $700 millones, considerándolo una suma “extraordinaria”.

“Yo deseo conciliar, estoy muy arrepentida y deseo pagar, pero me parece un monto muy alto, yo no puedo pagar toda una estación de TransMilenio. (...) Yo hice un video en medio de mi desconocimiento, en mi falta de educación cometí un error por unos amigos y estoy aquí, siempre he querido pagar, pero $700 millones”, concluyó la intervención de Barrera.