Vicky Dávila mostró sus dotes lejos de la política: se le midió a cantar canción de Karol G

Vicky Dávila es una periodista reconocida por su postura conservadora y su trayectoria en medios como RCN y la Revista Semana. Para noviembre de 2024, tras renunciar a la dirección de Semana, oficializó su intención de hacer parte de las elecciones presidenciales, con una candidatura independiente, sin afiliación a partidos políticos.

Aunque inicialmente se presentó como una candidata antipolítica, la inclusión de Alicia Arango, exministra y figura clave del Uribismo, como estratega política de su campaña ha generado cuestionamientos sobre su independencia y posibles vínculos con el Uribismo . Dávila ha enfatizado que su motivación es el amor por Colombia y que no tiene compromisos políticos con nadie.

Vicky Dávila ha afirmado que busca transformar la política colombiana desde una perspectiva conservadora, con propuestas centradas en la seguridad, la economía y la lucha contra la corrupción, presentándose como una alternativa fuera de las estructuras políticas tradicionales.

En este ámbito, Dávila se ha visto envuelta en múltiples polémicas por sus comentarios y sus ideales, siendo total opositora del actual gobierno del país. En esta ocasión, llamó la atención en redes de una forma alejada a la política, se trata de la música.

La periodista quedó captada en un video cantando dos canciones, en medio de lo que sería una reunión, si bien no se específica el lugar, Vicky sale acompañada de varias personas que le prestan toda la atención. En primer momento, se le ve interpretando “Murió el Amor” de Paola Jara y después demostró que es fan de Karol G con la canción ‘Amargura’, la cual se sabe perfectamente y canta con concetración.

Vicky Dávila habló sobre su candidatura

En medio de un diálogo con RCN, medio que fue la casa de la periodista durante más de 20 años, la precandidata manifestó varias posturas sobre diferentes figuras políticas, entre ellas habló de Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá. Dávila aseguró que López no era una persona de confianza, pues la considera “camaleónica... un día amanece de un color y luego cambia”.

También aseguró que Colombia ya está lista para que tenga a su primera presidente mujer: “las mujeres ya demostramos que estamos preparadas, y que somos disciplinadas, solo hacía falta que hiciéramos clic”.

Así mismo, la periodista se refirió a Gustavo Petro: “El problema de él no es que sea de izquierda, es él, él es un líder destructivo, que no da ejemplo, y me parece grave que un país, un líder que no da ejemplo, que tiene tanta agenda privada... es un líder muy dañino”, dijo la comunicadora.