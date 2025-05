Karina metió en problemas a Karen Sevillano con Neider tras invitarla a viajar para Dubái

Durante la más reciente edición de ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrio tuvieron de invitada a Karina García, quien se convirtió en la décima séptima eliminada del reality de RCN, y quien extendió una invitación para viajar a Dubái.

“A todo el mundo has invitado para Dubái, llévame a mí también”, dijo Karen Sevillano a lo que Karina García respondió “claro, mi reina te llevo a ti también, yo soy una mujer abundante”. Pero Karina García insistió en que estuvieran pendientes de lo que hará Altafulla, por lo que Karen le cuestionó “o sea, que ¿del comportamiento de Altafulla depende nuestro viaje a Dubái?”.

Neider García, pareja de Karen Sevillano, no dudó en cuestionarla ante la invitación en medio de un video creado en el que la presentadora usó algunas de las expresiones más icónicas de Karina García dentro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

“¿Cuál viaje a Dubái?” le preguntó Neider a lo que Karen Sevillano respondió “un viaje con una amiga, unos amigos que son muy abundantes”. Neider no dudó en cuestionarle si acaso era Georgina o si él jugaba para un equipo de Dubái, en referencia a Cristiano Ronaldo.

El video continuó con la negativa de Neider en que Karen no vaya con Karina a Dubái, y le reiteró “no vas a ir”. Acto seguido Neider dio la espalda, y Karen Sevillano empezó a llorar, y ante la interrogante sobre lo que le pasaba contestó “¡Me tenés envidia! ¡Me tenés envidia! ¡Querés apagar mi luz! ¡Querés acabar con mis sueños! ¡Soltame! ¡Soltame que yo a vos no te he hecho nada! ¡Respetame!”.

Pero ante la negativa de Neider de inmediato Karen Sevillano se santiguó como lo hacía Karina García cuando recibía cometarios negativos de sus compañeras.