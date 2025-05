Karina de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ volvió a cantar el polémico tema que menciona su trasero

Karina García se convirtió el pasado domingo 11 de mayo en la décima séptima eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tras diversas polémicas dentro del reality de RCN que la llevaron a tener a casi todos los participantes en contra.

En la gala 107 regresó para enviarle un mensaje a sus excompañeros y no perdió tiempo para atacar a La Toxi Costeña y Yina Calderón tras las diferencias que tuvieron en la competencia, y luego de ellos pasó a ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con Vicky Berrío y Karen Sevillano.

Durante la entrevista con las presentadoras habló de lo que fue su mensaje a los participantes, al tiempo que le presentaron lo que fue su paso por la placa de nominados en la que estuvo 10 veces, y de la que sacó una canción, que se animó a cantar varias veces en ‘El After’.

“Ya son más de seis placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culaz@”, cantó Karina García mientras que Vicky Berrío le seguía el coro y Karen Sevillano se mostraba sorprendida desde un lado.

Por otra parte, invitó a Karen Sevillano a Dubái, pues aseguró que es una mujer abundante, esto luego que la presentadora le cuestionara que invita a todos al viaje.

¿Qué más dice la canción de Karina de ‘La casa de los famosos Colombia 2’?

Es de recordar que fue durante el día 72 de convivencia dentro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Karina García en colaboración con el cantante Andrés Altafulla sacó una letra que, pese a que le pareció corta, se la aprendió y no dudó en ir a cantarla en la peluquería. En la canción hace un recuento de su paso por la placa de nominados, el apoyo del público y lo que cree que todos desean de ella.

“Ya son más de seis placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culaz@, no me lo niegues, yo no tengo reemplazo, en La casa de los famosos la más chimba de Medallo”, canta Karina García.

La reina de la placa de nominados

Karina García fue la participante con más ingresos al cuarto de eliminación, pues lo hizo en la segunda semana con 6,90 %; en la tercera semana con 24,14 %, en la cuarta semana 14,07 % y así hasta la quinta semana cuando regresó con 13,97 %.

En la séptima semana regresó como la más votada de la edición con 25,69 %. La hazaña la repitió en la semana 10 con el 26, 69 % y en la semana 11 con el 15,72 %. En la décima tercera volvió con el 33,80 % de los votos.

La excepción se dio en la décimo cuarta semana cuando en pleno posicionamiento Altafulla usó su poder de salvación y la sacó minutos antes de la placa en unas votaciones en las que había conseguido el 26,89 %, el porcentaje más alto de esa edición hasta su eliminación en la décima quinta semana con votos en positivos con los que alcanzó 47,59 %.